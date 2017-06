Auto’s rijden zich op eerste dag van de ‘knip’ vast via de omleidingsroutes

Antwerpen - De veelbesproken en intussen beruchte Knip van de Leien is sinds maandag een feit. Al weken wordt er veelvuldig gewaarschuwd dat de stad met de wagen heel moeilijk bereikbaar zal zijn door het opengooien van de Leien ter hoogte van het Operaplein en een aantal chauffeurs hebben de voorspelde obstructie aan de lijve mogen ondervinden. Daar zaten verkeerde signalisatie en wegenwerken die niet goed op elkaar zijn afgestemd ook voor iets tussen.

Heel wat bestuurders zullen maandag stevig gevloekt hebben toen ze vanaf de Italiëlei stadinwaarts probeerden te rijden. Ter hoogte van de Van Boendalestraat kon het verkeer enkel nog in zuidelijke richting rijden via de rechtse rijbaan. Even verderop moesten de wagens rechts de Korte Winkelstraat inrijden, waarop de bestuurders meenden zo de stad te kunnen inrijden. Groot was voor velen allicht de ontnuchtering toen ze even verderop de straat voor een nieuwe blokkade kwamen te staan, vlak voor de Ossenmarkt. Daar vinden immers nog enkele weken nutswerken plaats. Bestuurders worden daar vervolgens omgeleid via de … Van Boendalestraat, zodat bestuurders na soms tot een half uur het hebben aangeschoven terug bij af stonden. Het filmpje hierboven, dat we aantroffen op de facebookpagina ‘Buurtcomité Stadscampus’ toont de absurde situatie.

Maandag in de late namiddag werd de Italië dan toch ter hoogte van de Van Boendalestraat afgesloten, om meer onheil te voorkomen.

“Er was inderdaad een probleem met de Korte Winkelstraat”, bevestigt Cheryl Horemans, woordvoerster van de Noorderlijn. “De werken in die straat moesten eigenlijk al klaar zijn voor de Knip. Dan zou de Korte Winkelstraat een van de invalswegen naar de binnenstad kunnen zijn. Dat blijkt nu nog niet mogelijk dus moeten we op zoek naar oplossingen. Daarvoor zijn we nu opnieuw aan het bewegwijzeren.”

Hoe kan het dan wel?

Hoe is het dan wel enigszins mogelijk om van het noorden van Antwerpen via het stadscentrum het zuiden van de binnenstad te bereiken? Wel, best niet door de omleidingsroutes te volgen, zoals onderstaand filmpje aantoont. Onze chauffeur schoof een tijdlang aan op de rechtse rijstrook van de Italiëlei om aan het gebouw van Financiën rechts de Koeikensgracht in te slaan. Op de Ankerrui staat een omleidingsbord dat bestuurders aanbeveelt een U-bocht te maken, maar dat brengt je weer naar af. Wie verder rijdt over de Oude Leeuwenrui kan uiteindelijk via de Scheldekaaien wel het zuiden van de binnenstad bereiken.

‘Slim naar Antwerpen’ raadt echter aan om niet via de binnenstad van noord naar zuid of omgekeerd te rijden. Beter is het om via de Singel of de Ring een ander stadsgedeelte te bereiken.