Gezinsdrama verijdeld: man wil vrouw en kinderen doden, politie praat hem om

Ben-Ahin / Huy / Tihange - In Comblain-au-Pont ten zuiden van Luik is maandag een gezinsdrama verijdeld. Een 39-jarige man dreigde ermee vrouw en kinderen te doden, maar kon op andere gedachten worden gebracht door de politie, zo meldt het parket van Hoei.

De man had net een zelfmoordpoging ondernomen. Na een verblijf in het ziekenhuis keerde hij terug naar huis, waar hij onmiddellijk zijn echtgenote met een mes bedreigde. Het zesjarig dochtertje kon de buren waarschuwen, die de politie belden.

Bij aankomst van de politie had de man zich met vrouw en kinderen verschanst in het huis. Hij dreigde ermee hen om het leven te brengen met een mes, of door een gasfles te laten ontploffen. Na drie kwartier kon de politie de vader tot rede brengen. Hij is van zijn vrijheid beroofd, maar kon nog niet gehoord worden omdat hij verdoofd werd. Hij verblijft momenteel onder bewaking in het ziekenhuis en zal ondervraagd worden na zijn ontwaken, zo meldde een magistrate.