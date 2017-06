RECENSIE. Liam Gallagher valt door de mand op Pinkpop (**)

Een terugkeer langs de grote poort moest het worden voor Liam Gallagher, gewezen frontman van het grote Oasis en het geflopte Beady Eye. Maar het optreden op Pinkpop waarin hij zijn solowerk kwam voorstellen, viel wel erg mager uit. Geen derde keer, goede keer voor Liam Gallagher.

Het leek nochtans anders uit te draaien voor Liam. Hij bewees in het begin van de show nog wat een uitmuntende frontman hij is. De Brit en zijn zorgvuldig samengestelde band - met onder meer Drew McConnell van Babyshambles - openden de debatten met Rock ‘N’ Roll Star, een mokerslag van een Oasis-song. En als daarna ook nog Morning Glory volgt, zit je met een bomvolle tent vol rockende festivalgangers. Héérlijk.

Maar zo geniaal als het begon, zo snel zakte de pudding in elkaar. De nieuwe songs van Liam kunnen in de verste verten niet tippen aan wat zijn broer Noel maakte bij Oasis. Wall of Glass was nog aangenaam, maar Bold, You Better Run en I Get By zullen we niet vaak te horen krijgen op de radio.

Jammer wel, want er volgden nog enkele Oasis-songs en daarin bewees Liam hoe goed hij is als frontman wanneer hij er zin in heeft. Slide Away, D’You Know What I Mean en Be Here Now: telkens geweldig gebracht. Maar wat is een goeie frontman zonder goeie songs? Niets. Helaas.