Martinez verrast: Kompany meteen weer kapitein bij comeback, Batshuayi naast Lukaku in de spits

Vincent Kompany neemt de aanvoerdersband over van de geblesseerde Eden Hazard bij de Rode Duivels in de oefeninterland van maandagavond (20u45) in het Brusselse Koning Boudewijnstadion tegen Tsjechië.

Er waren na het uitvallen van Eden Hazard drie kandidaten om de aanvoerdersband over te nemen: Kompany was voor zijn langdurige afwezigheid de aanvoerder van de Rode Duivels, en blijft de natuurlijk leider in de groep. Jan Vertonghen speelde 91 interlands en is daarmee de meest ervaren Rode Duivel in deze selectie. En tot slot is er Axel Witsel die 82 caps verzamelde, maar het meest wordt gezien als het verlengstuk van bondscoach Roberto Martinez in het veld.

We weten pas definitief wie de nieuwe kapitein van Martinez is na de kwalificatie-interland tegen Estland. Axel Witsel komt vanavond namelijk zeker niet op het veld, omdat hij dit weekend nog met zijn Chinese ploeg Tianjin Quanjian speelde. Het zou dus kunnen dat Witsel toch nog hoger op het lijstje van de bondscoach staat.

3-5-2?

Voorin in het basiselftal van Martinez is er geen spoor van Dries Mertens, met Romelu Lukaku en Michy Batshuayi staan er wel twee diepe spitsen op het wedstrijdblad. Mogelijk kiest de bondscoach dus voor het eerst voor een 3-5-2, in plaats van de gebruikelijke 3-4-2-1.

De Rode Duivels beleefden de voorbije dagen op sportief vlak - de perikelen omtrent de portretrechten en de wedstrijdpremies blijven wel aanslepen - een zorgeloze voorbereiding op de oefenpot, maar daar kwam zondagavond abrupt verandering in. Hazard blesseerde zich immers in het slot van de training achter gesloten deuren aan de enkel, een scan bracht later een breuk aan het licht. De aanvoerder is daardoor maanden buiten strijd en mist ook de interlands van eind augustus en begin september.

(Verplichte) rust

Divock Origi is hersteld van zijn kuitblessure en krijgt nog rust, met het oog op de WK-kwalificatiewedstrijd van vrijdag in en tegen Estland. Axel Witsel en Laurent Ciman hadden dit weekend nog clubverplichtingen en sloten pas zondag bij de groep aan. Zij komen maandag dus niet in actie. De geblesseerden Thomas Meunier, Mousa Dembélé en Jordan Lukaku moesten eerder al forfait geven.

De vrijgekomen plaatsen op het middenveld worden ingenomen door Youri Tielemans (centraal) en Nacer Chadli (rechts). Voor Tielemans is het de tweede basisplaats op rij, ook in Rusland verscheen hij eind maart al aan de aftrap. Enkele dagen eerder nam Chadli tegen Griekenland ook al de plaats in van Meunier. Radja Nainggolan was toen de vervanger van Hazard. Deze keer lijkt Nainggolan op de acht terecht te komen en wordt er op het vijfmansmiddenveld mogelijk een driehoek gevormd met Tielemans, Nainggolan en Kevin De Bruyne. Chadli en Carrasco staan dan op de flanken.

Achterin

Achterin is het uitkijken naar de prestatie van de wederoptredende Vincent Kompany. Hij speelt maandag zijn eerste wedstrijd met de Rode Duivels sinds oktober 2015. Vince The Prince krijgt het Spurs-duo Toby Alderweireld en Jan Vertonghen naast zich, het gedroomde verdedigerstrio voor het WK van komend jaar in Rusland, met ook nog Thibaut Courtois in doel. Martinez liet wel al uitschijnen dat Kompany zeker geen twee keer negentig minuten zal spelen. In tegenstelling tot eerdere berichten zullen er maximaal zes wissels per ploeg doorgevoerd worden, maar de wedstrijd behoudt wel zijn onofficiële karakter.