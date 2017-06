TV-beelden dé oplossing? Neen, hoor: scheidsrechter verdubbelt flater... met dank aan de videoref

Tijdens een aanval van Zambia liet Edward Chilufya zich theatraal vallen in het strafschopgebied. Het was een overduidelijke schwalbe, maar de scheidsrechter wees naar de stip. Hij besloot eerst te overleggen met zijn video-assistent. In plaats van zijn fout recht te zetten, besloot de scheidsrechter nog een rode kaart te geven aan verdediger Pezzella.

Gerechtigheid heeft toch geschied, want Italië won dankzij enkele late goals met 3-2 en stootte door naar de halve finale. Daar nemen ze het op tegen Engeland.

Video technology in football won't remove all controversy. Player (defender) sent off for this in U20 World Cup pic.twitter.com/u1rmVBYKon