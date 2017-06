Gruwelijk geheim van Spaanse ijsjesverkoopster onthuld

Een ijsjesverkoopster uit het Spaanse Sevilla is veroordeeld tot twaalf jaar cel voor de moord op een 62-jarige man. De 44-jarige Spaanse furie had zijn lijk verstopt in de diepvriezer van haar winkel.

De feiten dateren van 9 januari 2016. De vrouw kreeg het in haar ijsjeswinkel aan de stok met een klant en viel de man aan met een stomp object. Na een klap op het hoofd wurgde ze haar slachtoffer, die op zijn knieën zat na de klap, met een kabel.

De volgende dag werd de politie op de hoogte gebracht van het vermist zijn van de 62-jarige man. Een getuige had hem samen met de 44-jarige vrouw de ijsjeswinkel zijn binnengaan en dus werd de winkel volledig ondersteboven gekeerd. Zonder resultaat, want een lijk werd niet gevonden.

De politie stond voor een raadsel, maar diezelfde dag nog kwam de ijsjesverkoopster zichzelf aangeven. Ze gaf toe dat ze de man vermoord had en zijn lijk verstopt had in de diepvriezer van haar winkel.

Een Spaanse rechtbank veroordeelde haar vorige week tot twaalf jaar cel en hield daarbij geen rekening met de aangehaalde verdediging dat de man haar fysiek en seksueel aanviel. Daarvoor werd namelijk geen enkel bewijs gevonden. De ijsjesverkoopster moet ook 225.000 euro schadevergoeding betalen aan de familie van het slachtoffer.