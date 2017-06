Peter Maes wil duidelijkheid van Antwerp, dat naast sterkhouder Lierse grijpt

Kersvers eersteklasser Antwerp hervat volgende week maandag de trainingen, maar voorlopig is er nog niet geweten wie die zal leiden. Trainer Wim De Decker heeft een aflopend contract en Antwerp sprak al met Peter Maes. Over de grote lijnen zijn beide partijen het al een tijdje eens, maar sindsdien was er zo’n twee weken geen contact meer tussen beide partijen en Antwerp onderzoekt ook nog andere pistes. Daarom wil trainer Peter Maes graag duidelijkheid. Antwerp wil ook Benson van Lierse, maar dat lukt waarschijnlijk niet.

Antwerp-baas Paul Gheysens heeft zich alvast voorgenomen om deze week klaarheid te scheppen. Eén van de redenen waarom de sportieve dossiers zo lang aanslepen, is dat Gheysens ook in de algemene werking van de club een en ander wil veranderen. “Over twee weken stellen we onze nieuwe structuur voor”, zei hij anderhalve week geleden. Mogelijk is in die nieuwe structuur een andere rol weggelegd voor Patrick Decuyper, die de afgelopen twee seizoenen de plak zwaaide toen Gheysens zich nog niet had bekendgemaakt als investeerder. Gheysens wil ook Wim De Decker aan boord houden, maar in welke rol is voorlopig nog niet duidelijk.

De transfer van Benson Manuel naar Racing Genk wordt wellicht eerstdaags afgerond. De dribbelvaardige flankspeler van Lierse genoot na zijn sterk seizoen interesse van een heleboel eersteklassers. De laatste dagen drong Antwerp nog sterk aan bij de Waaslander, maar die heeft al een tijdje zijn zinnen op Genk staan. Bij de Limburgers moet de 20-jarige Benson de vervanger worden van de vertrokken Jean-Paul Boëtius. Genk verhoogde vorige week al zijn bod op de assistkoning van de Proximus League van 1 miljoen naar 1,3 miljoen euro.