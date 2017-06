Anderlecht wil gaan shoppen in Oostende en heeft doelman op het oog

Het is Anderlecht menens om - net zoals vroeger - de beste spelers uit de Belgische competitie weer naar het Astridpark te halen. Zo heeft paars-wit zich nu ook officieel bij KV Oostende gemeld voor Adam Marusic (24). De Montenegrijn is polyvalent want kan zowel als rechts- als linksback uit de voeten, maar ook als rechtsbuiten.

Marusic kwam pas vorige zomer van Kortrijk naar Oostende, maar groeide in zijn eerste seizoen aan de kust uit tot één van de beste KVO’ers: spurtbom, goeie voorzet, ijzeren fysiek...

In 40 duels was de 9-voudige Montenegrijnse international goed voor 5 goals en 6 assists. Marusic heeft bij Oostende wel nog een contract tot 2020 en staat ook in heel veel buitenlandse scoutingsboekjes.

Gisteren hield Luc Devroe zich nog op de vlakte, maar eerder zei de sportief directeur van Oostende al: “Hij kan mee bij elke topclub in België.”

Anderlecht heeft volgens Deense media Brondby-doelman Fredrik Ronnow op het oog. Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck gaf al aan dat de landskampioen tuk is om Matz Sels weg te halen bij Newcastle, maar gezien de moeilijkheid van het dossier worden er andere pistes bekeken. De 24-jarige international, 1,90 meter groot en gezegend met een flink potentieel, ligt nog tot 2019 onder contract. Voor zo’n twee miljoen euro is hij te koop. Anderlecht moet een doelman met enige ervaring hebben. Eerste keuze Boeckx is geopereerd aan de rug, Roef hoopt bij Deportivo te kunnen blijven en Rubén keert mogelijk terug naar Spanje. Daardoor moet het seizoen worden aangevat met enkel de 17-jarige Mile Svilar.

Anderlecht beloofde Kara dat hij deze zomer mag vertrekken bij de club. De Senegalees wil naar de Premier League en promovendus Huddersfield voegt zich bij het lijstje geïnteresseerden. Ook Watford, Leicester en Crystal Palace hebben interesse.

David Rozehnal heeft een nieuw contract van één jaar bij KV Oostende getekend. Vooral de kwalificatie voor Europees voetbal zorgde ervoor dat de Tsjech een nieuw contract kreeg. “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik hier wilde blijven. Ik zette me hier altijd maximaal in en ik ben gelukkig bij KVO”, reageerde Rozehnal, die al twee jaar centraal achterin acteert aan de kust.

Sebastien De Maio staat dan weer in de belangstelling van Bologna en Atalanta. De verdediger kwam vorige zomer naar Anderlecht, maar vertrok al na enkele weken op huurbasis naar Fiorentina. Die club heeft de aankoopoptie niet gelicht, maar nu zou De Maio toch in de Serie A kunnen blijven.

Nu Landry Dimata bijna van Wolfsburg is, rondde Oostende ook twee inkomende transfers af. Pocketspits Ibrahima Bah (18, 1m73) van Standard tekende een contract van drie seizoenen. Belgisch jeugdinternational Logan Ndembe (17), een linksback van Moeskroen, tekende voor drie jaar.