Beste Roberto: dit hebben wíj geleerd van de wedstrijd tegen Tsjechië. En jij?

Dat de Rode Duivels in eigen huis wonnen van Tsjechië, wist u al. Maar wat moet u vooral onthouden van de wedstrijd? Dat de Rode Duivels ook met twee spitsen kunnen spelen, natuurlijk. En dan hebben we onze twee meest productieve spitsen van het voorbije seizoen, Romelu Lukaku en Dries Mertens, nog niet eens naast elkaar in actie gezien.

Sfeervak was een uitstekend idee

Beginnen we bij het goede nieuws. Het vers gecreëerde sfeervak van de Rode Duivels mag een succes genoemd worden. Vak E, achter het het doel van de Belgen, liet van zich horen. Het Koning Boudewijnstadion was dan maar half gevuld, de sfeer zat er wel prima in. Nog voor de match begon gingen ze al aan het zingen en springen in het sfeervak en dat werd aangehouden tot diep in de tweede helft. De afwezigen hadden ongelijk.

Foto: Photo News

Tweespitsensysteem opent perspectieven

Na de 3-4-3 blijkt ook de 3-5-2 de Rode Duivels te liggen. Zonder Eden Hazard koos bondscoach Roberto Martinez voor een tweespitsensysteem in de eerste helft. Voor de rol van tweede spits had hij enigszins verrassend niet Dries Mertens, maar wel Michy Batshuayi gekoppeld aan spits nummer één Romelu Lukaku. Die twee deden het samen echter meer dan behoorlijk voorin en vonden elkaar opvallend goed. Het was ook geen toeval dat de twee combineerden voor de 1-0. De vraag is of Mertens tegen Estland wel meteen vanaf de start een kans zal krijgen. De Leuvenaar kreeg na rust zijn kans, maar maakte een paar keer de verkeerde keuze. Batshuayi heeft met zijn knappe afwerking voor de 1-0 alleszins punten gescoord bij bondscoach Roberto Martinez, die met het oog op het WK heel hard zal hopen dat ‘Batsman’ speelminuten vindt.

Foto: BELGA

Tielemans imponeert, Nainggolan niet

Youri Tielemans speelde samen met Kevin De Bruyne achter Radja Nainggolan op het middenveld, en deed dat schitterend. De kersverse aanwinst van Monaco liet zich opmerken met matuur spel en enkele knappe passes in één tijd. Radja Nainggolan daarentegen leek, ondanks het feit dat hij net als bij Roma achter de spitsen mocht spelen, tevergeefs te zoeken naar zijn rol. Mocht Martinez definitief willen overstappen naar een 3-5-2 systeem, lijkt Hazard de aangewezen man om de positie achter de spitsen in te vullen.

Foto: BELGA

Verdediging was maar matig

Zeker gezien de Duivelse dominantie in het veldspel werden er achterin wel heel veel kansen weggegeven. De enthousiast teruggekeerde Vincent Kompany kreeg de handen op elkaar met enkele geschikte intercepties, maar stond ook een paar keer positioneel verkeerd in de hem niet zo vertrouwde driemansdefensie. Daar konden de Tsjechen optimaal van profiteren, al leverde het uiteindelijk –met medewerking van Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne – maar één doelpunt op. Courtois zou in de tweede helft nog eens de rillingen doen uitbreken bij de Belgische fans met een matige controle en een bal die hij ei zo na in de voeten van een aanvaller van de tegenstander bokste.

Foto: Photo News

Tempo aanhouden bleek moeilijk

De Rode Duivels startten zowel de eerste als de tweede helft met de nodige drive, maar konden die twee keer niet aanhouden. Vooral naar het einde van elke speelhelft toe glipte de match door de Belgische handen. Zijn de Belgen vermoeid? Er werd alleszins veel te weinig gedaan met de kansen die er soms waren om de Tsjechen dood te doen, waardoor het nog billenknijpen werd tot de slotfase.