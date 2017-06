Martinez heeft opvallende uitleg voor wegzakken Rode Duivels

Bondscoach Roberto Martinez had na de zuinige zege van de Belgen tegen Tsjechië (2-1) een opvallende uitleg voor het wegzakken van de Rode Duivels. Volgens de Spanjaard was het moeilijk voor de Belgen om hetzelfde tempo aan te houden omdat sommigen al twee weken op vakantie waren voordat ze bij de Rode Duivels aankwamen.

Martinez over…

... de 3-5-2 die hij probeerde

“Ik denk dat het tweespitsensysteem een goede aanvulling kan zijn op ons huidige systeem, afhankelijk van het type wedstrijd dat we spelen. Onze twee spitsen waren zeer gevaarlijk in de omschakeling.”

… waarom Batsuayi mocht starten

“Batshuayi was heel scherp op training, daarom liet ik hem starten. Hij werkt keihard en verdiende het. Het deed deugd te zien dat hij het zo goed deed.”

Foto: Photo News

… waarom de Rode Duivels soms wegzakten

“We hebben sowieso de attitude om tot het gaatje te gaan. Maar deze match was anders. Sommige spelers hadden al twee weken vakantie gehad na een zwaar seizoen en moeten er dan ineens weer volop tegenaan. Dan is het moeilijk om de geest en het lichaam meteen in de juiste staat te hebben. Daardoor zitten ze niet allemaal in dezelfde (top)vorm. In september en oktober was wel iedereen paraat, net omdat het seizoen toen net begonnen was en die conditie pas opgebouwd was.” De uitleg van Martinez is des te meer opvallend gezien het feit dat hij zijn spelers pas vrijdag verzamelen liet blazen voor de training… en hen zo dus nog een paar daagjes extra vakantie gunde.

Foto: Photo News

… de blessure van Hazard: “We hoorden het kraken”

“Ik ben heel teleurgesteld. Iedereen ziet wat voor een speler Eden Hazard is, maar niemand ziet wat voor een geweldige mens en leider hij is voor ons. Hij werkte hard om dit tweeluik te halen en viel toen plots uit. Er was niemand in de buurt, hij wilde van links naar rechts stappen om te schieten en toen gebeurde het. We hoorden het kraken en waren allemaal gechoqueerd, we wisten meteen dat het mis was.” Intussen gaat het wel al beter met de kapitein van de Rode Duivels. “Hij zit al terug in Londen en we hebben al contact gehad. Hij zei dat hij naar de match gekeken had en feliciteerde ons met de zege.”

… de tegengoal: Courtois en De Bruyne zijn niet de enigen met boter op het hoofd

“Tja, we proberen van achteruit op te bouwen. Kevin De Bruyne zakte diep in tussen de lijnen, zoals ik hem gevraagd had. Dan weet je dat dat risico met zich meebrengt. De Tsjechen zetten goed hoog druk, met vier spelers tegelijk. Op zo’n moment moet Thibaut Courtois drie tot vier opties hebben waar hij de bal naartoe kan spelen, zowel kort als lang. Die waren er op dat moment niet snel genoeg. That happens. Het balverlies zelf komt er doordat de spelers zelf wat ‘rusty’, roestig waren”, gaf Martinez aan dat het duo niet helemaal in topvorm zat.