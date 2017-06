Lukaku licht tip van de sluier over transfergesprekken op

De transfer van Romelu Lukaku lijkt in een stroomversnelling te komen. De spits van Everton gaf gisteren toe dat hij in gesprek is met een club die de Champions League speelt. Manchester United en vooral Chelsea gelden als de grootste kanshebbers. “Ik weet wat er gaande is, maar ik laat mijn zaakwaarnemer werken”, zei Lukaku na België-Tsjechië.

Lukaku’s zaakwaarnemer is Mino Raiola en doet het liefste zaken met Manchester United. Daar bracht hij vorige zomer drie spelers naartoe: Henrikh Mkhitaryan, Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba. Maar Lukaku ging in het verleden al tegen het advies van zijn zaakwaarnemer in en wil het liefst van al terug naar Chelsea. “Ik ben de speler, ik moet de beslissing nemen”, zei Lukaku. “We zijn nu in bespreking met de club. Ik kijk gewoon vooruit. Het belangrijkste is dat ik prijzen pak. Het liefste wat ik wil, is in de Champions League spelen en proberen om de Premier League een paar keer te winnen. Dat zou belangrijk zijn voor mijn ontwikkeling als speler. Ik wil niet op het niveau blijven waar ik nu ben. Ik wil gewoon mezelf verbeteren en ik weet waar ik dat wil doen.”

Everton plakte een prijs van 100 miljoen pond (114 miljoen euro) op zijn hoofd. Bedoeld als afschrikmiddel of wordt Lukaku echt de duurste speler aller tijden? “Dat zullen we wel zien als het gebeurt”, besloot Lukaku met een mysterieus glimlachje.