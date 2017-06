Moet je remmen voor eendjes op de weg of niet? Dit zeggen verzekeringsexpert en politierechter

Bijna dagelijks waarschuwde de verkeersinformatie de voorbije week voor eendjes langs de E17, de E40 of de E34. Maar als moeder eend met haar kuikentjes de snelweg oversteekt, wat moet je als bestuurder dan doen? De woordvoerder van de verzekeringskoepel Assuralia is ­formeel: “Het is onverantwoord om plots op de rem te gaan staan voor zulke kleine diertjes. U brengt uzelf en de andere weggebruikers in gevaar.”