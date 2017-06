Tine blikt terug op ‘Blind Getrouwd’: “Ik zat diep en durfde zelfs niet naar de winkel gaan”

Tine Coenen (30) werd dit voorjaar door half Vlaanderen uitgejouwd nadat ze enkele krasse uitspraken deed tijdens haar deelname aan het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’. In Dag Allemaal blikt ze deze week terug op haar bewogen avontuur.

Tine werd uitgespuwd door veel kijkers nadat ze op een terrasje tegenover Ben bekende dat “mijn ex ook gene knappe was.”

“Op sociale media gingen de negatieve commentaren heel ver”, moet ze toegeven. “Ik las zeer brutale dingen, zeker in de eerste week na die bewuste uitzending. Ik voelde me toen heel alleen op de wereld. Enkele dagen lang durfde ik niet eens naar de winkel gaan. Ik zat diep en heb een poosje niet goed gefunctioneerd.”

“Ik zal altijd blijven gelinkt worden aan die ongelukkige uitspraak, maar het verbaasde me wel hoe snel de storm is gaan liggen en ik opnieuw de draad van mijn leven kon oppikken. Kritiek spuien op sociale media is gemakkelijk. Maar ook heel vluchtig, heb ik gemerkt.”

Vriendschapsverzoeken

Tine kreeg, net als Ben, op Facebook heel wat vriendschapsverzoeken na ‘Blind Getrouwd’. “Ik ben op geen enkel verzoek ingegaan. Facebook reserveer ik voor mensen die ik persoonlijk ken. Sorry! Ik zit ook niet opnieuw op Tinder, zoals voor ‘Blind Getrouwd’, en ben dat ook niet van plan. Ik ben niet op zoek. Momenteel kan ik het alleen aan en heb ik geen man in mijn leven nodig.”

Tine besliste uiteindelijk om niet met Ben getrouwd te blijven, maar de twee bleven wel beste vrienden. Opvallend: het koppel is maanden later nog altijd niet ‘officieel’ gescheiden, weet Dag Allemaal. Deze week trekken ze naar de rechtbank om de nodige papieren te tekenen, tegen september zou alles achter de rug moeten zijn.