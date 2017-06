Kattenmoordenaar aan het werk: al meer dan 200 dode katten op paar weken tijd

In de badplaats Saint-Pierre la Mer (Frankrijk) is er iets vreemd aan de hand. De laatste tijd sterven er steeds meer katten. Buurtbewoners vermoeden dat er een ‘kattenmoordenaar’ aan het werk is. Er werd intussen een onderzoek gestart.

De teller van dode katten de afgelopen weken staat intussen al op meer dan 200. “Veel katten braakten iets blauw uit, miauwden en stierven dan”, zo zegt de voorzitter van de vereniging van zwerfkatten van Saint-Pierre. De katten stierven op de stoep of in containers. Het gaat zowel om zwerfkatten als om katten van buurtbewoners.

Vermoed wordt dat de katten vergiftigd werden door rattenvergif in eten. Maar of dat bewust gebeurde, is niet duidelijk. “Er is sowieso iemand aan het werk die dieren vergiftigd”, zegt André Ruiz van het bestuur van Saint-Pierre. “Maar mogelijk heeft iemand het op de vele meeuwen gemunt en zijn ook de katten daar het slachtoffer van.”

Het is alleszins nog niet duidelijk wie hier verantwoordelijk voor is. Dat leidt ertoe dat veel baasjes hun katten nu gewoon binnenhouden, uit schrik dat ook hun huisdier ten prooi zal vallen aan het vergif.