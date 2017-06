Deze chef volgt Sofie Dumont op met dagelijks kookprogramma

In de laatste aflevering voor de zomerstop van ‘Sofie in de Keuken van’ bedankte de kokkin uitgebreid haar trouwe kijkers en filmploeg. Het klonk als een afscheid en nu weten we dat het er ook één was: Dumont keert na de zomer niet meer terug met haar dagelijkse kookprogramma. VTM koos voor een ándere chef, laat de zender dinsdagochtend weten in een persbericht.