Rihanna dik noemen, dat pikt ze zelf ook niet

Er brak onlangs een hele heisa uit omdat een blogger Rihanna (29) openlijk dik had genoemd. Ondertussen is de man geschorst door de website waarvoor hij werkt en nu heeft ook de popster zelf op onnavolgbare wijze het voorval gereageerd.

“Zal Rihanna van dik worden de nieuwe trend maken?" Het was maar een van de gemene opmerkingen die te lezen vielen op de entertainmentsite Barstool Sports. Heel wat fans sprongen in de bres voor hun idool en stuurden tweets de wereld in waarin ze afrekenden met de blogger in kwestie die het stuk had geschreven. Die werd door de stortvloed aan reacties uiteindelijk op non-actief gezet, maar Rihanna zelf had al die tijd niets van haar laten horen.

Tot nu. Op Instagram deelde ze een meme met daarin twee foto's van rapper Gucci Mane. Op de ene is hij te zien in 2007 met een wat papperig voorkomen en op de andere in 2017 met een afgetraind lichaam. Daarmee laat ze uitschijnen dat als je haar niet neemt zoals ze is, je het niet waard bent om nog maar in haar buurt te komen. Een trieste emoji onder de meme moet dan weer duidelijk maken dat het haar droevig stemt dat ze zo wordt beoordeeld.