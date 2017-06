Deze steenrijke kleindochter van Ryanair-oprichter kan zomaar naast u op het vliegtuig zitten

Danielle Ryan (33), de kleindochter van Ryanair-oprichter Tony Ryan, erfde tien jaar geleden een fortuin toen haar vader overleed. De vrouw werd hierdoor eensklaps multimiljonair, maar toch gooit Danielle het geld niet door ramen en deuren. Zo vliegt ze naar eigen zeggen nog “heel regelmatig” met Ryanair. Ook op andere vlakken houdt ze er een opvallend bescheiden levensstijl op na. “Wij werden als kind zeker niet verwend.”

Danielle is de dochter van een voormalige Ierse piloot en een stewardess met Duitse en Sri Lankaanse roots. Ze vertelde aan Times2 dat ze zich “er wel degelijk van bewust was dat haar familie ongewoon was.” Tegelijkertijd heeft ze met de paplepel meegekregen dat het gigantische familiekapitaal van de familie Ryan het resultaat was van “hard werk en grote toewijding.” Bovendien werd ze als kind allesbehalve verwend door haar ouders. “Ze wilden koste wat het kost vermijden dat we verwende snotapen zouden worden.”

Gigantische erfenis

Danielles vader liet zijn vier kinderen en twee jongere broers tien jaar geleden zo’n 783 miljoen euro na. Hierdoor staat de familie Ryan op plaats 19 van rijkste inwoners van Ierland volgens de Sunday Times. De 33-jarige Danielle Ryan heeft het ondanks haar gigantische kapitaal niet hoog in haar bol gekregen.

De kleindochter van Ryanair-oprichter Tony Ryan onthult in Times2 dat ze nog “heel regelmatig” met Ryanair vliegt. Ze benadrukt tegelijkertijd dat ze professioneel gezien geen banden heeft met de luchtvaartmaatschappij.

Geen decadente feestjes

De vrouw houdt er naar eigen zeggen een bescheiden levensstijl op na. Op haar Instagram vind je geen foto’s terug van decadente feestjes en reizen, maar beelden van hedendaagse kunst. “Wat doen andere rijke erfgenames dan? Hele dagen op een boot zitten? Ik denk dat zoiets vlug zou vervelen.”

Low budget reizen

Danielle is zeker geen big spender als het op reizen aankomt. Zo liet ze weten dat ze een bepaald hostel in Lissabon “beter vindt dan een vijfsterrenhotel.” Ze heeft recent ook een reeks reisgidsen uitgebracht voor reizigers met allerlei soorten budgetten.

Danielle trouwde in 2012 met voormalige barista Richard Bourke, het koppel heeft twee kindjes. Het gezin woont momenteel in Beverly Hills. Danielle is sinds vier jaar CEO van Roads, een lifestyle merk dat onder andere boeken, films en parfums maakt.