Nieuw beroep: aankoopmakelaar

Aankoopmakelaar is een nieuw beroep in ons land. Hendrik Tanghe van Vinta uit Kortrijk, staat in het vastgoedproces de kopers met raad en daad bij. “Een traditionele makelaar doet zaken met zowel de verkopers als de kopers”, zegt hij. “De belangen zijn echter zodanig verschillend dat je geen twee heren tegelijk kunt dienen. Vandaar dat wij een duidelijke keuze maken en alleen kopers als klant kiezen.” En zo prijkt er nu als eerste de functie van ‘aankoopmakelaar’ op zijn naamkaartje.

“In landen als de VS bestaat het beroep al sinds de jaren ‘80”, weet Hendrik Tanghe. “Daar is de functieverfijning bij de vastgoedmakelaars intussen goed ingeburgerd. Je kunt het vergelijken met de makelaars die je in tv-programma’s zoals Million Dollar Listing ziet. Daar treedt telkens een vertrouwenspersoon op die de belangen van de kandidaat-koper behartigt. Wij doen ongeveer hetzelfde, maar dan zonder de glamour en met bedragen die doorgaans een paar nullen minder tellen.”

Niet alleen de prijs

Vinta gelooft heel sterk in de meerwaarde die het beroep te bieden heeft, zowel voor de kopers als voor de totale vastgoedsector. “Het grootste voordeel is er uiteraard voor de klant”, weet Hendrik Tanghe. “Hij krijgt iemand aan zijn zijde voor de begeleiding doorheen het hele aankoopproces. Een nieuwe woning kopen doe je niet zo vaak en er zijn aanzienlijke bedragen mee gemoeid. Professioneel advies van iemand die volledig aan jouw kant staat, is dus geen overbodige luxe.”

Daarbij gaat het niet alleen over de prijs. “De prijs is een belangrijk onderdeel, want een verkoper en zijn makelaar willen er uiteraard zo veel mogelijk uithalen, terwijl een koper niet te veel wil betalen. Toch gaat het eerder om een juiste inschatting te maken van de prijs-kwaliteitverhouding. Met andere woorden: is de waarde van het huis hoger of lager dan door de verkoper wordt voorgesteld? Zijn er ernstige gebreken of biedt het huis juist veel opportuniteiten om de wensen van de koper in te vullen?”

Ernstig

Het nieuwe beroep is volgens Hendrik Tanghe ook goed nieuws voor de hele sector. “We merken dat een aankoopmakelaar ervoor zorgt dat het niveau van verkoopsproces verhoogt. Als de kandidaat-koper iemand zoals wij meebrengt naar een bezichtiging of onderhandeling, weet de verkoper meteen dat de interesse ernstig is. Het is niet zomaar een tante of nonkel die meekomt als tijdverdrijf of om wat af te pingelen van de prijs”, vindt hij.

De aanwezigheid van een professioneel adviseur wijst er, volgens Tanghe, ook op dat alle voorwaarden zullen besproken worden en de deal snel beklonken kan zijn. “En dat is goed nieuws voor alle partijen.” Bovendien kan er, zo meent hij, met kennis van zaken gedebatteerd worden over de technische kenmerken van het huis. “Van een kandidaat-koper die alleen handelt, kun je moeilijk verwachten dat hij alle normeringen en regels rond bijvoorbeeld energie en isolatie juist kan inschatten. Trouwens, ook voor banken zijn wij een meerwaarde aangezien wij erop toezien dat de klant geen kat in de zak koopt en dus zijn aflossingen zal kunnen volhouden.”

Empathie

Omdat hij en zijn medewerkers van Vinta ruim vijftien jaar aan de kant van de verkopers hebben gestaan, weet Hendrik Tanghe perfect wie hij tegenover zich krijgt en welke argumenten een verkoper naar voor zal schuiven. “Als profiel zit je aan beide zijden met dezelfde mensen aan tafel”, zegt hij.

Welke eigenschappen moet je onder meer hebben als aankoopmakelaar? Zowel om de verkoper als de koper bij te staan, moet je klantenservice hoog in het vaandel dragen, benadrukt Tanghe. “Je moet goed kunnen luisteren naar je klant en je mannetje kunnen staan in de onderhandelingen. Enige ervaring is vereist om alle juridische en technische mogelijkheden juist te kunnen inschatten. Het allerbelangrijkste is de empathie die je moet hebben om voor jouw klant de beste deal uit de brand te slepen.”

>

>

>