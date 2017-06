Coucke al half miljard kwijt op Perrigo-aandelen

De aanhoudende problemen bij Perrigo kosten Marc Coucke potentieel steeds meer geld. De ceo van Perrigo stapt al na 1 jaar op. De aandelenkoers van het bedrijf staat onder zware druk. Dat kost Coucke op papier al een half miljard euro.

Perrigo, de moeder van Omega Pharma, maakte afgelopen nacht bekend dat zijn ceo John Hendrickson opstapt. Hendrickson was nog maar 13 maanden aan de slag bij Perrigo waar hij Joseph (Joe) Papa opvolgde die overstapte naar een Canadese concurrent.

Het vertrek van Hendrickson is de tweede wissel aan de top sinds de activistische aandeelhouder Starboard Value vorig jaar in september zich in Perrigo inkocht en veranderingen eiste. Starboard heeft 6,7 procent van de aandelen Perrigo maar kreeg gedaan dat het 5 van de 11 bestuurszitjes kreeg.

Perrigo beleeft sinds de overname van Omega Pharma woelige tijden. Afgelopen jaar zakte het aandeel met 26 procent, kwamen er herstructureringen, werd geschoven met managers en werd de winstverwachting neerwaarts bijgesteld. Dat tijdens deze turbulente tijden Hendrickson, die voor hij ceo werd een lange carrière had bij Perrigo, het schip verlaat, is een veeg teken. Hendrickson blijft wel nog even aan tot zijn opvolger bekend is.

Aandelenkoers gehalveerd

Voor Marc Coucke is de aanhoudende turbulentie bij Perrigo slecht nieuws. Zijn aandelen Perrigo worden steeds minder waard. Tegenover de effectieve afronding van de verkoop van Omega Pharma aan Perrigo, gaat het al om een half miljard euro. Toen Perrigo op 30 maart 2015 bekend maakte dat de overname van Omega Pharma afgerond was (in november 2014 werd eerder een voorlopige deal bekend gemaakt) noteerde het aandeel Perrigo nog op meer dan 168 dollar per aandeel. Maar gisteren sloot het aandeel af op 71,8 dollar of al een waardeverlies van 57 procent.

De dollar is ondertussen enkele procenten gestegen (3,98% om precies te zijn) maar dat maakt niet veel uit. Als Coucke bij de afronding van de koop dacht op 1,46 miljard euro te zitten, is dat vandaag nog maar 964 miljoen euro. Coucke is dus euro-miljardair af. Tenzij natuurlijk de vele investeringen die hij met de 620 miljoen euro cash die hij eind maart 2015 ontving al een rendement heeft gehaald van minstens 6,5 procent.

Bovendien is het nog maar afwachten of hij zijn 5,4 miljoen aandelen Perrigo allemaal gaat krijgen. Perrigo vindt dat Coucke bij de verkoop van Omega Pharma de gang van zaken niet correct heeft voorgesteld. Perrigo heeft een arbitrage-procedure aangespannen waarin zowel Coucke als mede-verkoper Waterland zich moet verdedigen.

Die laatste werd overigens in tegenstelling tot Coucke volledig in cash betaald. Aanvankelijk leek Coucke met zijn aandelen Perrigo een betere zaak te hebben gedaan dan Waterland, maar ondertussen liggen de kaarten helemaal anders.

Of het met Perrigo nog maar goed komt, is de vraag. Analisten hanteren een koersdoel van 60 dollar tot 85 dollar per aandeel. Coucke heeft recent zelf een tegenclaim ingediend bij Perrigo. Hij vindt dat Perrigo bij de overname van Omega Pharma niet ter goeder trouw heeft gehandeld. Perrigo schreef al ruim de helft op de overname van Omega Pharma af.