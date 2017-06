Aanslag Londen: identiteit derde aanslagpleger bekend

De Marokkaanse Italiaan Youssef Zaghba is geïdentificeerd als de derde dader van de terreuraanslag die zaterdagavond plaatsvond in Londen. Dat meldt de Britse omroep BBC op zijn nieuwssite.

Ook de Italiaanse kranten Corriere della Sera en Repubblica hebben de 22-jarige Zaghba, die een Italiaanse moeder en Marokkaanse vader had, als verdachte genoemd. Volgens hen woonde Zaghba in de Italiaanse stad Bologna. Hij werd in maart 2016 op de luchthaven van die stad nog door de ordediensten tegengehouden toen hij naar Syrië wilde vertrekken. Hij werd toen opgepakt, maar werd later weer vrijgelaten.

Twee andere daders

De politie had eerder al de twee andere vermoedelijke daders geïdentificeerd. Het gaat om de 27-jarige Khuram Shazad Butt, een in Pakistan geboren Brit, en de 30-jarige Rachid Redouane, die van Libische en Marokkaanse afkomst was. Zij woonden allebei in de Oost-Londense wijk Barking.

De politie heeft de drie veronderstelde daders van de aanslag doodgeschoten.

Doden en gewonden

Bij de aanslag aan de London Bridge en Borough Market kwamen zeven mensen om het leven en raakte 48 mensen gewond. Er zouden nog altijd achttien mensen in kritieke toestand zijn.