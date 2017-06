Franse astronaut wil zich inzetten voor planeet en klimaat: “Ik heb de broosheid van onze planeet gezien”

Vrijdag teruggekeerd van het Internationaal Ruimtestation ISS heeft de Franse astronaut Thomas Pesquet op een eerste persconferentie, in Keulen, dinsdag gezegd zich te willen inzetten voor de strijd tegen klimaatswijziging.

De 39-jarige astronaut van het Europese Ruimtevaartbureau ESA zegt dat zijn kijk op onze planeet na 169 dagen in de ruimte veranderd is. Hij heeft aldus de “broosheid” van onze planeet gezien. “Dit heeft me zin gegeven de mensen aan te zetten meer voor het leefmilieu te doen”, zei Pesquet. Hij voegde eraan toe dat hij zich ook als “burger” in die zin wil inzetten. De astronaut noemde de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen “onverantwoord”.

Na zijn terugkeer genoot Pesquet in de eerste plaats in het bijzonder weer van Franse kaas en de eerste douche, zo zei hij in het Europese Astronautencentrum EAC in Keulen. Pesquet is samen met de Rus Oleg Novitsky naar de Aarde teruggekeerd. Tijdens zijn verblijf in de spacemeccano heeft hij twee ruimtewandelingen gedaan.

Inmiddels bereidt de Duitser Alexander Gerst zich voor op zijn tweede trip naar en met het ISS. Als astronaut van ESA zal hij daar de eerste Duitse bevelhebber worden. De eerste niet-Amerikaan of - Rus om dit te doen was de Belg Frank De Winne.