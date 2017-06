"Aanvaller Notre-Dame is 40-jarige doctoraatsstudent van Algerijnse afkomst"

De man die dinsdag een politieagent heeft aangevallen met een hamer aan de Notre-Dame in Parijs, is de 40-jarige Farid I., een man van Algerijnse afkomst die aan de universiteit van Lorraine doctoreert in de communicatiewetenschappen. Dat meldt het Franse persagentschap AFP op basis van een bron bij het onderzoek. Hij beweert dat hij een “soldaat van het kalifaat” van ISIS is.

Het incident vond om iets na 16 uur plaats op het voorplein van de kathedraal. Een man zwaaide met een hamer en viel een patrouille aan nadat hij verschillende omstanders had bedreigd. Eén agent, een 22-jarige man, raakte gewond aan de nek maar is niet in levensgevaar. De aanvaller werd neergeschoten door een andere agent en raakte gewond aan zijn benen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De man had ook twee keukenmessen mee.

“Er was een patrouille van drie agenten aan het surveilleren”, verklaart Gérard Collomb, de Franse minister van Binnenlandse Zaken. “Een persoon is achter hen opgedoken en is met een hamer op een van de agenten beginnen te slaan. Eén agent heeft zijn koelbloedigheid getoond door hem te ontwijken en te schieten.” Volgens de minister zou de dader “Dit is voor Syrië” geroepen hebben. Hij zou ook te kennen hebben gegeven dat hij een “soldaat van het kalifaat” van terreurorganisatie ISIS is, zo heeft het Franse persbureau AFP uit een bron dichtbij het onderzoek gemeld.

Op deze beelden is te zien hoe de man op de grond ligt.

Notre-Dame cathedral attacker laying on the ground after being shot by Paris police. pic.twitter.com/ue01ftHPdI — Josh Caplan (@joshdcaplan) 6 juni 2017

Algerijnse doctoraatsstudent

Volgens de rector van de universiteit, Pierre Mutzenhardt, werkt Farid I. er sinds 2014 aan zijn doctoraat en gedroeg hij zich niet verdacht. "Ik kende hem als iemand met een pro-westers gedachtegoed en een voorstander van de democratische waarden", verklaarde zijn promotor Arnaud Mercier dinsdagavond op de Franse televisiezender BFMTV.

Veiligheidszone

De autoriteiten hadden een veiligheidszone ingesteld en riepen het publiek op om weg te blijven uit de omgeving, die erg in trek is bij toeristen. Twee metrostations in de buurt werden gesloten.

Volgens woordvoerder André Finot waren er minstens duizend mensen in de kathedraal Notre-Dame zelf. Zij mochten die mondjesmaat verlaten na controles.

Locked inside #notre dame cathedral in #paris while police investigate attack outside against a policeman. All calm pic.twitter.com/Z4B8wUzPTV — Nancy Soderberg (@nancysoderberg) 6 juni 2017

“Wij zijn van een gesofisticeerd terrorisme overgegaan naar een terrorisme waar om het even wat kan dienen voor aanvallen”, zei minister Collomb ook.

Hij prees de agent die had geschoten. “De veiligheidstroepen werden aangevallen. Maar als er geen sneller reactie zou zijn geweest, zouden er ook toeristen kunnen zijn aangevallen.” Ook burgemeester Anne Hidalgo van Parijs loofde volgens de krant Le Figaro de “moed, reactie(snelheid) en het zeer grote professionalisme” van de politie.

Al 2,5 jaar schrikken terreuraanslagen Frankrijk meermaals op. Bij al dat geweld zijn zowat 240 mensen om het leven gekomen. Veelal zijn de veiligheidstroepen het mikpunt van de aanslagen. Midden april is nog op de Champs Elysées een politieagent doodgeschoten.