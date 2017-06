Chirurg uit 'Topdokters' openhartig over verlies van zijn dochter: "Zoiets kan je niet beschrijven"

In het programma 'Topdokters' op VIER heeft kinderchirurg Erwin Van Der Veken openhartig verteld over het verlies van zijn dochter. "Het is mijn dagelijkse taak om kinderen te helpen en te redden. Maar dat van mij heb ik niet kunnen redden", zei de dokter tijdens zijn emotionele getuigenis.

"In ons vak gebeurt het niet zo vaak dat we patiënten verliezen", vertelde dr. Erwin Van Der Veken. "Maar als je zoals ik twee jaar geleden je dochter verliest... Dat kan je niet beschrijven. Toen ik zelf mijn kind verloor, dacht ik: potverdorie, het is mijn dagelijkse taak om kinderen te helpen en te redden. Maar dat van mij heb ik niet kunnen redden. Dat is heel zwaar."