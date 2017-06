Regen is spelbreker op Roland Garros: spel onderbroken in twee kwartfinales

Normaal gezien moesten er dinsdag op het tennistoernooi van Roland Garros twee kwartfinales bij de vrouwen en aansluitend twee kwartfinales bij de mannen worden afgewerkt, maar omwille van regenbuien boven Parijs zijn alle wedstrijden daar momenteel stilgelegd.

Volg hier alle wedstrijden op Roland Garros!

Om twee uur begonnen de dames eraan in Parijs: op het Court Philippe Chartrier pakte de Zwitserse Timea Bacsinsky verrassend de eerste set tegen de Franse favoriete Mladenovic (6-4), maar bij 1-1 in de tweede set werd de wedstrijd stilgelegd. Een soortgelijke situatie op het Court Suzanne Lenglen, waar Caroline Wozniacki de eerste set had gewonnen tegen de Letse Ostapenko (6-4), maar waar de regen roet in het eten strooide bij een verrassende 5-2 tussenstand voor Ostapenko in de tweede set.

Indien de wedstrijden bij de vrouwen vandaag nog worden afgewerkt, komen ook vier mannen vandaag nog in actie in hun kwartfinales: topfavoriet Rafael Nadal neemt het daarin op tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta, Novak Djokovic ontmoet de Oostenrijker Dominic Thiem.