Waasland-Beveren realiseert duurste transfer in clubgeschiedenis

Waasland-Beveren heeft zich versterkt met Ryota Morioka. De 26-jarige Japanse middenvelder zette zijn handtekening onder een contract van drie seizoenen bij de Waaslanders. Hij komt over van het Poolse Slask Wroclaw.

“Na het wegvallen van Siebe Schrijvers vorig seizoen, bleef er een leegte achter op de ‘tienpositie’. Het was heel belangrijk voor W-B om die positie opnieuw te vullen met kwaliteit, gecombineerd met de nodige ervaring”, aldus Waasland-Beveren op zijn website. “Morioka was al anderhalf jaar in het vizier van de sportieve cel van Waasland-Beveren, maar bleek telkens onhaalbaar. Tot nu dus. De Japanner is de duurste inkomende transfer ooit voor Waasland-Beveren. Dat is enerzijds een bewijs dat het clubbestuur een heel grote inspanning wil doen om Philippe Clement de nodige kwaliteit te geven. Anderzijds staat het ook teken van het geloof in Morioka.”

Ryota Morioka startte zijn professionele voetbalcarrière bij Vissel Kobe in de Japanse hoogste klasse. Hij speelde er tussen 2010 en 2016. Hij behaalde 131 caps en zeventien doelpunten. Nadien maakte hij de overstap naar de Poolse hoogste klasse, naar Slask Wroclaw. Daar speelde hij op anderhalf seizoen tijd vijftig wedstrijden en kwam hij vijftien keer tot scoren. Het afgelopen seizoen scoorde hij acht keer en gaf hij negen assists. De aanvallende middenvelder sprokkelde ook al twee caps bij mekaar voor zijn nationaal elftal.

Voorzitter Dirk Huyck is heel opgetogen over de komst van de Japanner. “Ik ben blij dat het eindelijk gelukt is om Morioka aan onze club te verbinden. Het is reeds anderhalf jaar dat ik zijn prestaties op de voet volg. We zijn er allen van overtuigd dat hij zal knallen op de Freethiel. Hopelijk kan hij de mooie statistieken, die hij reeds haalde bij vorige teams, ook hier bevestigen.”

Ryota Morioka zal aantreden met het nummer 44.