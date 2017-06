Turan stopt als Turks international na aanvaring met journalist op vliegtuig: “Fuck wie jou met ons laat meevliegen”

Arda Turan maakt per direct een einde aan zijn interlandcarrière bij Turkije. Die beslissing nam de middenvelder van Barcelona nadat hij vandaag door bondscoach Fatih Terim uit de selectie werd gezet. Dat gebeurde na een aanvaring van Turan met een journalist op de terugvlucht uit Macedonië, waar Turkije gisteren niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel.

Volgens Turkse media ging Turan over de rooie toen hij zag dat journalist Bilal Mese van de krant Milliyetzette ook meevloog met het Turkse elftal. De Barça-middenvelder zou zijn handen om de nek van de journalist hebben gezet. “Wie laat jou toe op dit vliegtuig? Was je bij ons op het EK vorig jaar? Wie gaf jou de opdracht om over geld te schrijven? Zitten ze in dit in vliegtuig? Wie heeft je dat verteld? Fuck wie jou met ons laat meevliegen”, zou hij daarbij hebben geroepen.

Het incident is een gevolg van het mislukte Europees Kampioenschap van vorige zomer in Frankrijk: toen claimden diverse Turkse media dat Turan en enkele andere ploegmaats een bonus wilden. Bondscoach Terim zette vervolgens spelers als Turan maar Burak Yilmaz, Gokhan Gonul, Selcuk Inan, Caner Erkin en Hakan Balta uit de ploeg, en weerde hen na het EK een tijdlang uit zijn selecties.

Turan keerde nu dus terug bij het Turkse nationale elftal, maar maakte zich meteen weer onmogelijk. Zo suggereerde hij dat de Turkse bondsvoorzitter Yildirim Demiroren achter de heisa op het zat: “Jij werkt voor de krant van Demiroren. Maar ik ben niet zoals anderen: nu ben jij aan de beurt. Ik zal ooit met voetballen stoppen, maar ik zal nooit tolereren dat mensen over mijn familie praten. ” Daarna probeerde Turan naar verluidt ook de journalist te slaan, maar anderen konden dat voorkomen.

“Geen spijt”

Bondscoach Terim besliste daarop in overleg met de Turkse voetbalbond om Turan uit de selectie te laten voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo, maar Turan gaat zelf nog een stap verder: bij de Spaanse krant Mundo Deportivo kondigde Turan intussen al zijn pensioen aan. “Ik vertrek bij de nationale ploeg, ik speel niet meer voor Turkije. Het is triestig, maar ik heb geen spijt. Ik heb in alle verschillende categorieën gespeeld als international en ik houd van mijn land, de vlag en het nationale team. Ik heb veel offers gebracht, maar het is voorbij.”

Ook op zijn Instagram-account kwam Turan nog eens terug op de hernieuwde heisa: “Ik schrijf dit niet om mezelf te verdedigen. Ik wil mensen op de hoogte brengen. Ik heb gezegd dat ik nooit zal vergeten wat er op het EK is gebeurd. En ik zag iemand die onjuiste verhalen de wereld heeft ingebracht, over mijn familie. Of ik correct heb gehandeld? Ik weet het niet. Heb ik antwoorden gekregen? NEE."

Turan werkte 97 interlands af voor Turkije.