En toen haalde deze dief plots 30 DVD’s uit z’n broek

Het was even schrikken voor een dief uit Florida toen hij teruggeroepen werd uit een winkel. De dief was op heterdaad betrapt en moest z’n zakken leegmaken voor de politie. Zo had hij 30 DVD’s verstopt in z’n broek, maar dat was lang niet alles.

Het was een agent in burger die opmerkte dat W. Hall heel vreemd naar z’n auto liep. De man had z’n broek stevig vast en mankte op een rare manier. Toen de agent de dief daarover aansprak duurde het niet lang of hij werd terug verwezen naar de winkel. En deze keer niet om te “winkelen”, maar om zijn zakken leeg te maken. Toen W. Hall dan ook alle gestolen goederen uit z’n broek begon te halen, keek iedereen verbaasd toe. Maar liefst 15 flessen benzine en 30 DVD’s, waaronder eentje van Lassie, zaten verstopt in zijn jeans. Dat deze dief het maximum uit z’n broek weet te halen, is een feit.