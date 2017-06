Meisje vraagt aan vriend wat hem dwarszit, maar zet hem te kijk wanneer ze dit antwoord krijgt

Omdat ze voelde dat Matt - de jongen met wie ze aan het daten was - steeds afstandelijker deed, besliste Katie Testa uit de Amerikaanse staat Florida om hem meteen te confronteren. Ze stuurde een sms om te vragen wat hem dwarszat. Toen ze zijn antwoord las, kon ze haar ogen niet geloven.

Het antwoord van haar vriend was ronduit beledigend. “Je hebt cellulitis op je benen en je buik is niet zoals ik hem zou willen. Het stoort me al sinds de dag waarop ik je heb uitgevraagd. Het spijt me. Nu voel ik me echt een rotzak.”

Een reactie die bij veel mensen tot onzekerheid zou leiden. Maar niet bij Katie. Zij reageerde zeer kordaat met een passend bericht. “Dat ben je ook. Welterusten.”

Nadien besliste ze om Matt ook nog eens online te kijk te zetten voor de hele wereld. Op Twitter postte ze een screenshot van de conversatie met daarbij een bikinifoto waarop haar slanke lichaam te zien is. Die post kreeg intussen al 270.000 likes en werd al meer dan 49.000 keer geretweet.