Reporter brengt live verslag uit over aanslag Londen, en ziet plots hoe toeriste in het water valt

Een nieuwsverslaggever was genoodzaakt om een live-uitzending over de aanslag in Londen stop te zetten toen hij een toeriste in de Thames zag vallen. De vrouw moest gered worden uit het water, maar overleefde gelukkig de val.

Juan Carlos Velez was de man om verslag uit te brengen van de aanslag in Londen voor de Spaanse tv-zender Antena 3. In de Britse hoofdstad hadden net drie terroristen zeven dodelijke slachtoffers en 48 gewonden gemaakt op London Bridge en in Borough Market.

De Spanjaard was zijn kijkers de laatste stand van zaken aan het geven toen zijn oog plots viel op een toeriste niet ver van hem vandaan. De vrouw viel zonder enige aanleiding vanaf de Westminster Bridge in de Thames. Velez legde zijn nieuwsuitzending prompt stil en maande zijn cameraman aan om zijn blik op het water te richten, op zoek naar de onfortuinlijke vrouw.

Er werd meteen een reddingsboot ingezet om de toeriste uit het water te halen. Ondertussen probeerden agenten een inkomende boot tegen te houden, zodat de vrouw gered kon worden. De vrouw werd meteen naar het ziekenhuis afgevoerd.

“Ze was bij bewustzijn maar een beetje in paniek”, aldus de woordvoerster van het bedrijf dat de reddingsboten inzet. “De vrouw was een veertiger. Volgens onze reddingswerkers zou ze snel onder water verdwenen zijn als ze niet op tijd, na twee minuten, aangekomen waren.”