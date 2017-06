Uit de hand gelopen seksspelletje eindigt met een brand en een dode vrouw

Na de verdachte brand in een appartementengebouw in Gembloux (Gembloers) is een man aangehouden op verdenking van doodslag. De verdachte geeft toe dat hij verantwoordelijk is voor de brand, maar zegt dat hij niets te maken heeft met de dood van het slachtoffer. Dat meldt de procureur van Namen, Vincent Macq, dinsdagavond.

De brand brak zaterdag omstreeks 8 uur uit in een appartementengebouw in Gembloux. Een buurvrouw waarschuwde de brandweer. In een bed troffen de brandweerlui een overleden 60-jarige vrouw aan.

Het parket liet al snel weten dat het erop leek dat er stukken stof waren gebruikt om de polsen en enkels van de vrouw vast te maken. Ook de brand leek al snel verdacht, want die brak dichtbij het bed uit. Zondag vond een autopsie plaats.

Veel details wilde de procureur dinsdag niet geven, maar hij bevestigde wel dat de dood van de vrouw niet gelinkt is aan de brand. De verdachte, die opgemerkt werd op camerabeelden in de buurt, zou volgens de eerste gegevens van het onderzoek seksuele betrekkingen hebben gehad met de vrouw.

Tijdens zijn ondervraging legde de verdachte uit dat hij zaterdagochtend in paniek was en daarom de stukken stof in brand stak. Hij kon volgens Macq met zijn verklaringen de onderzoeksrechter echter niet overtuigen. Daarom werd hij onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

De man, afkomstig uit de provincie Luxemburg, verschijnt vrijdag voor de raadkamer van Namen.