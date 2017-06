Adil El Arbi en Bilall Fallah op de set van nieuwe film ‘Patser’: “Cinema is ons voedsel”

Nadat ze een hele tijd in Hollywood aan de slag zijn geweest, zijn Adil El Arbi en Bilall Fallah terug klaar om de Belgische filmzalen te veroveren. Na ‘Image’ en ‘Black’ is het regisseursduo klaar voor een derde film ‘Patser’.

De film ‘Patser’ zal vooral gedraaid worden in Antwerpen en daar heeft het duo een goede reden voor. “We hebben hier altijd al een film willen maken. En het heeft echt potentieel om een grote gangsterfilm te worden, aangezien Antwerpen de grootste cocaïnestad van Europa is”, zegt Bilall.

‘Patser’ gaat dan ook over vier vrienden die ongewild een drugsoorlog ontketenen in Antwerpen. Matteo Simoni speelt een van die patsers en is naar eigen zeggen ‘helemaal uit z’n comfortzone’. “Ik speel in het Antwerps met Marokkaanse klanken tussen. Zoiets heb ik nog nooit gedaan”, zegt hij. Maar als gevraagd wordt hoe dat klinkt, blijft hij mysterieus. “Daarvoor zal je naar de film moeten komen kijken.”

En die film zal bij ons in de zalen te zien zijn vanaf 24 januari 2018, wat wil zeggen dat ze nu nog volop aan het filmen zijn middenin de Ramadan. Adil en Bilall doen hier onder andere ook aan mee. Maar dat kan de twee niet deren. “Alhoewel, vraag het mij vanavond nog eens, misschien zal ik dan helemaal anders klinken”, zegt Bilall. “Ik heb alleen een beetje last van een droge mond, voor de rest zit ik vol adrenaline. Cinema is ons voedsel!” voegt Adil er nog aan toe.