Verborgen camera loopt uit de hand: Voetballer uit Premier League woedend nadat hij doodsangsten uitstaat

Egyptisch voetbalinternational Ramadan Sobhi is het slachtoffer geworden van een bizarre “verborgen camera” grap op de Egyptische televisie. De winger van Stoke City vreesde voor zijn leven toen zijn jeep in het drijfzand terecht kwam en werd aangevallen door een gigantische komodovaraan, maar uiteindelijk bleek alles opgezet spel. Tot grote woede van Sobhi.

Ramadan Sobhi neemt het binnenkort met Egypte in de voorrondes van de Afrika Cup op tegen Tunesië. De 20-jarige winger van Stoke City dacht dat hij op weg naar een talkshow van de Libanese presentator Nishan, maar kwam eigenlijk terecht in een groots opgezette verborgen camera grap van Ramez Galal. Die nam in zijn show “Ramez Underground” eerder al enkele wereldberoemde sterren als Paris Hilton en Antonio Banderas op spectaculaire en controversiële wijze in de maling.

De jeep waarmee Sobhi onderweg was naar het vermeende interview kwam plots vast te zitten in drijfzand. Om het allemaal nog realistischer te maken werd de chauffeur van de wagen opgeslokt door het drijfzand. De Egyptische voetballer geraakte uiteraard in paniek en klom op het dak van de wagen, die langzaam wegzonk in het zand. Om het allemaal nog een beetje dramatischer te maken verscheen plots een gigantische komodovaraan ten tonele. Het was Galel, verkleed in een vermomming die zo realistisch was dat Sobhi schreeuwde om zijn leven.

Het moment voor “grappenmaker” Galel om zich bekend te maken. Tot woede van Sobhi die nadien de tv-presentator te lijf ging. Het was niet de eerste keer dat Galel werd belaagd door zijn slachtoffer. Zo werd hij vorig jaar zelfs bewusteloos gemept door Steven Seagal toen de Amerikaanse actieheld een “verborgen camera” van de Egyptenaar niet kon smaken.