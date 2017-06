Hij was het symbool van de dagelijkse gruwel in Aleppo, maar nu ziet Omran (5) er zo uit

Vorige zomer ging een foto de wereld rond van een vijfjarig jongetje dat met een hoofd vol bloed en stof in een ambulance zat nadat hij een luchtaanval in Aleppo overleefde. Omran Daqneesh werd zo het symbool van de gruwel in de Syrische stad. Vandaag ziet het jongetje er gezond en wel uit.

Omran is samen met onder andere zijn vader te zien in beelden die circuleren op sociale media. Een van de video’s is gemaakt door een Syrische journaliste die werkt voor Al Mayadeen, een tv-kanaal dat als pro-Assad kan bestempeld worden.

De vader vertelt dat de rebellen, tegenstanders van president Assad, de beelden van zijn zoon wilden gebruiken om het Syrische regime in diskrediet te brengen en dat hij geprobeerd heeft zijn zoon zoveel mogelijk weg te houden uit de media.

Omran verloor bij de luchtaanval op Aleppo zijn 10-jarig broertje. De stad kwam nadien terug in handen van Assad na een bloedige strijd.