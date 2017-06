Dit vroeg - en kreeg - Justin Bieber op Pinkpop

Een popster als Justin Bieber op je festival hebben, daar moet je wat voor over hebben. Geld natuurlijk - we durven niet eens raden te hoeveel Bieber de Pinkpop-organisatie gekost zou hebben - maar ook veel moeite en gedoe.

Festivalorganisatoren krijgen van de bands die komen spelen telkens twee riders. Een technische, waarin staat wat er op het podium precies voorzien moet worden voor de band of artiest in kwestie, maar ook een zogenaamde hospitality rider. Daarin staat wat de sterren en hun entourage verlangen aan eten, drank en leukigheden.

Een korte blik op de rider die het management van Justin Bieber de organisatie van Pinkpop bezorgde - ik mocht even exclusief kijken maar zeker geen foto’s nemen - maakt meteen duidelijk dat iemand als Bieber niet de gedroomde gast zou zijn om bij je thuis uit te nodigen voor een etentje. De Canadese ster is nogal veeleisend. En dan drukken we dat nog braaf uit.

Accommodatie

Het begint al bij de eisen die Bieber stelt op vlak van accommodatie: één kleedkamer voor hemzelf, één voor zijn band, één voor zijn danseressen en één voor zijn zangers. Heel wat ruimte die ingenomen wordt door Team Bieber. En dan moest er nog een eigen draadloos netwerk zijn, een pingpongtafel en nog van dat moois.

In elke kleedkamer werd een aparte waslijst aan eten en drank gevraagd. Bieber zelf had - na snel uitrekenen uit het hoofd - een hoeveelheid drank waar u en ik gemakkelijk een maand of twee mee verder kunnen. Of drie, afhankelijk van de hoeveelheid plat water, frisdrank en alcohol - verscheidene soorten - we consumeren. 24 grote flessen plat water bijvoorbeeld, even veel bruiswater, minstens evenveel frisdrank, energiedrank en fruitsapjes, een lading alcohol waar je een goedgevuld café ladderzat mee voert, een forse dosis bananen en ander fruit en verschillende soorten kaas. En vergeet de twee speciale soorten kauwgom niet. Plus al de andere zaken die het geheel te absurd voor woorden maken: warme maaltijden genoemd naar de liedjes van de zanger, exotische soorten chocolade en veel meer.

Sterallures

“Sommige artiesten doen er echt heel moeilijk over als je hen niet geeft wat ze willen”, vertrouwde iemand binnen de Pinkpop-organisatie ons toe. “Maar dat is vaak echt moeilijk. Zo zetten ze bijvoorbeeld zaken op de rider waar we bijna onmogelijk aan kunnen geraken. Bepaalde heel lokale producten uit Amerika bijvoorbeeld. Soms laten we die overkomen en soms niet. Het moet niet té gek worden.”

Eén keer probeerde de organisatie in een slaatje wat typisch Amerikaanse producten te vervangen door lekkers van dichter bij huis. “Maar de manager zag het meteen en stuurde het terug. Ze moesten het niet hebben en we kregen flink op onze donder.”

Fiji-water

Opmerkelijk: heel wat artiesten - onder wie Sean Paul op Pinkpop, vragen naar Fiji-water. Dat is water dat naar verluidt uit een bron in Fiji komt en daardoor ook veel meer kost. “Maar wij geven dat niet. Chaudfontaine is zeker even goed.”