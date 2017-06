Als het onkruid maar weg is: zo creatief gaan Vlamingen om met verbod op Roundup

De aankondiging van een verbod op het particuliere gebruik van onkruidverdelgers met glyfosaat, verdeelt Vlaanderen. In tuincentra merken ze dat klanten grote voorraden Roundup en andere chemische middeltjes inslaan, maar een aanzienlijk deel gaat ook op zoek naar alternatieven. “De schoffels, worteldoeken of bio-producten vliegen de deur uit”, klinkt het bij Aveve.

Een dikke maand geleden liet Vlaams minister van Leef­­milieu Joke Schauvliege (CD&V) weten dat ze het particuliere gebruik van onkruidverdelgers met glyfosaat, Roundup is daarvan de bekendste, wil verbieden. Meteen het startsein voor een stormloop op de producten in verschillende winkels. Bij de keten Supra Bazar – waar ze een uitgebreide tuinafdeling hebben – spreken ze van een heus “Roundup-fenomeen”. “De voorbije weken is de verkoop ervan met vijftig procent gestegen”, zegt zaakvoerder Geert Vanhalst. “Mensen die vroeger één flacon kochten, stappen nu buiten met twee à drie stuks. Ze hamsteren omdat ze vrezen dat het plots uit de rekken zal gaan.”

Bij Eurotuin liggen die producten vandaag niet meer in de winkel. “Maar we verkochten wel onze voorraad en daar was zeer veel interesse voor”, zegt zaakvoerder Rudi De Kerpel. “Ook hier werden er verschillende flessen in één keer gekocht.”

Huis-, tuin- en keukenmiddeltjes

Al is er ook een andere reactie op het nakende verbod. “Mensen gaan op zoek naar alternatieven”, zegt De Kerpel. “En sommigen grijpen blijkbaar terug naar de huis-, tuin- en keukenmiddeltjes zoals azijn, javel of zout. Dat is, voor de duidelijkheid, echt wel geen goede zaak voor het milieu.”

Bij Velt, de Vereniging voor Ecologische Leven en Tuinieren, maakten ze alvast een brochure. “Daarin waarschuwen we voor de gevolgen voor het milieu van die producten”, zegt Barbara Creemers. “We proberen mensen duidelijk te maken dat er echt wel betere alternatieven zijn: heet water, harken of verschillende biologische middelen.”

Die laatste middelen winnen volgens de uitbaters van tuincentra zeer snel aan populariteit. “Wij zien sinds de commotie duidelijk twee groepen klanten”, zegt Gert Moreels van de webshop Online-tuincentrum.be. “De Roundup-hamsteraars én zij die nu bewust overschakelen op biologische middelen. De verkoop is zeer sterk gestegen.” Een exact cijfer kan hij er niet op kleven, maar bij Aveve kunnen ze dat wel. Zij spreken van een stijging met liefst zeventig procent. “De verkoop van klassieke verdelgers steeg met zo’n 25 procent, maar de schoffels, worteldoeken, gasbranders of biologische producten verkopen vandaag duidelijk veel beter”, vertelt woordvoerster Tina Vandenbosch. “Sowieso was er de laatste jaren al een bewustwording aan de gang bij onze klanten, maar er is nu nóg meer interesse.”

Net verboden in Wallonië

Wanneer het verbod op particulier gebruik er daadwerkelijk komt, is niet duidelijk. In Wallonië is het sinds deze maand wel al van kracht, maar een gelijktijdige invoering in Vlaanderen was volgens Schauvliege “niet haalbaar”. Haar kabinet laat weten “dat de voorbereiding voor de regelgeving zo goed als klaar is en het ontwerp van besluit op tafel ligt”. Voor een echt verbod op de verkoop verwijst ze door naar de federale minister van Landbouw Willy Borsus (MR). Die laat weten dat hij in overleg met minister van Volks­gezondheid Maggie De Block (Open VLD) tegen het einde van dit jaar “een besluit wil voorleggen dat het op de markt brengen en gebruik verbiedt van herbiciden met glyfosaat bestemd voor particulieren”.

Alternatieve onkruidverdelgers niet zonder gevaar