Ambtenaren vrezen pensioen te verliezen en dreigen met stakingen

De kans neemt toe dat komende zomer de ene staking na de andere uitbreekt. De socialistische overheidsvakbond ACOD heeft al een stakingsaanzegging van onbepaalde duur ingediend voor de hele overheidssector. De reden? Sommige ambtenarengroepen dreigen enkele honderden euro’s per maand aan pensioen te verliezen.

Politie, brandweer, spoorleggers, treinmachinisten, ziekenhuispersoneel, loodsen: allemaal dreigen ze enkele honderden euro’s aan pensioen te verliezen als de regering haar pensioenplannen doorvoert. Dat vreest Chris Reniers, vicevoorzitter van de socialistische overheidsvakbond ACOD. Concrete plannen zijn nochtans nog niet bekend, maar de komende weken moeten die wel op tafel komen. “De onrust bij onze achterban hierover wordt almaar groter. Wij willen eventuele acties kunnen indekken, mochten die losbreken op het moment dat de plannen bekendraken.” Daarom heeft de vakbond alvast een stakings­aanzegging van onbepaalde duur ingediend voor de hele overheidssector.

Reniers heeft het daarbij in de eerste plaats over het probleem van de zware beroepen: nu moeten bijvoorbeeld leraars minder werken voor een hoger pensioen dan anderen, maar binnen de regering lijkt men niet zomaar geneigd elke leraar te erkennen voor een zwaar beroep. En dan zijn er nog de mensen die slechts een deel van hun loopbaan als vastbenoemde ambtenaar werken: nu krijgen die vaak een ambtenarenpensioen voor hun hele loopbaan. “Sommigen van hen dreigen een paar honderd euro te verliezen.”

De ACOD staat alvast alleen met haar stakingsaanzegging. “Ik vind dit voorbarig”, zegt voorzitter Luc Hamelinck van ACV Openbare Diensten. “Ik dien pas een stakingsaanzegging in als ik een concreet actieplan zie, wat hier niet het geval is.” Volgens Hamelinck is de pensioendiscussie ook nog veel te weinig concreet. Hij verwacht dat er pas in juli meer duidelijkheid komt.

Tijd dringt

Voor pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) is dat ook stilaan nodig. “De sociale partners weten dat ze tegen de zomer met een akkoord moeten komen over de zware beroepen, anders beslist de regering”, zegt woordvoerder Koen Peumans.

Maar de gesprekken lopen dus nog. “De ACOD zou beter meehelpen oplossingen te vinden om de pensioenen betaalbaar te houden in plaats van nu al met stakingen te dreigen”, zegt topman Karel Van Eetvelt van Unizo. “Niet elke ambtenaar heeft zo’n zwaar beroep dat hij voor zijn pensioenleeftijd opgebrand is. We moeten dit meer individueel aanpakken.” Maar dat zien de vakbonden niet zitten.