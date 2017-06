Wisselvallig weer op komst maar ook heel wat zon

Een depressie dompelt ons in winderig en ­wisselvallig weer. De volgende dagen daalt de luchtdruk en wordt het rustiger. Stilaan wordt het ook iets warmer.

Vandaag krijgen we nog altijd veel wind in de haren, wel iets minder dan gisteren. Het waait matig tot vrij krachtig uit het westen tot het zuidwesten met soms windstoten tot 70 km per uur. Geregeld zien we een streep zon, afgewisseld met wolken en mogelijk hoort daar plaatselijk een bui bij. Het blijft nog redelijk fris met maxima rond 18 graden.

Vanavond wordt het rustiger en stilaan gaan de buien verdwijnen. Vannacht verwachten we droog weer en brede opklaringen. Na middernacht komen meer wolken opzetten. De minima liggen rond 11 graden bij een matige zuidwestenwind met rukwinden tot 60 km per uur.

Donderdag kan er soms een bui vallen, maar tussendoor is het ook genieten van opklaringen en maxima rond 22 graden.

Ook vrijdag kunnen nog enkele buien passeren, vooral in het begin van de dag. De maxima gaan tot 20 graden.

In het weekend blijft het overwegend droog en wordt het aangenaam warm. Zaterdag halen we 23 graden en krijgen we eerst veel zon, later wat meer stapelwolken, maar de kans op een bui is klein.

Zondag halen we 24 graden en dan is de kans op neerslag groter.