Club Brugge haalt nieuwe Izquierdo in Colombia

Club Brugge trekt opnieuw de (jonge) Colombiaanse kaart. De 17-jarige Luis Fernando Sinisterra tekent normaal gezien volgende week een vierjarig contract in Brugge. De flankspeler komt van dezelfde Colombiaanse club als José Izquierdo, zijn landgenoot die hij op termijn moet vervangen.

De Colombiaanse enclave bij Club Brugge wordt nog een beetje uitgebreid. Na de eerdere overgang van German Mera ­(verdediger) tekent nu ook Luis Fernando Sinisterra Lucumi (17) naar alle waarschijnlijkheid volgende week een contract van vier seizoenen in het Jan Breydelstadion.

De interesse van Club is er al even, maar werd pas vorige week echt concreet. Dat zijn entourage dezelfde is als die van Izquierdo en Mera vergemakkelijkte de onderhandelingen. De overgang van Sinisterra kan pas volgende week geofficialiseerd worden, want de jonge Colombiaan wordt pas 18 jaar op 17 juni en kan dan pas als niet EU-burger zijn contract tekenen.

Na Helibelton Palacios, German Mera en José Izquierdo wordt Sinisterra in theorie de vierde Colombiaan bij Club, al vertrekt Izquierdo zo goed als zeker. Voor hem is er concrete interesse uit Italië (AC Milan en Inter), Engeland (twee teams) en Duitsland. Ook Marseille informeerde recent naar de transfervoorwaarden van de ­Colombiaan.

Het management van Izquierdo sprak met de Zuid-Fransen, maar die zijn niet in staat om de gevraagde transferprijs van Club Brugge – om en bij de 20 miljoen euro – neer te leggen. Daardoor is een overgang naar Marseille zo goed als uitgesloten. Met AS Monaco en ­Paris Saint-Germain, twee Franse ploegen die wel over die middelen beschikken, werd ook gesproken, maar voor hen is Izquierdo verre van een prioriteit. Daardoor lijkt Joske meer en meer op weg naar Engeland.

Ook jonge Australiër onderweg?

Hoewel Club Brugge op het punt staat om zijn vijfde zomertransfer af te ronden, is de transferhonger nog niet gestild. Volgens Australische media zou Club een bod voorbereiden op Riley McGree (18), een jonge middenvelder van Adelaide United. McGree kwam al 16 keer in actie voor Adelaide en werd ondertussen ook al opgeroepen voor de Australische nationale ploeg.

Omdat Tomas Pina aast op een vertrek en Timmy Simons een overgangsjaar zonder veel speelminuten tegemoet gaat, zoekt Club Brugge nog een alternatief op het middenveld.