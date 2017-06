Topvoetballer toont groot hart: elke dag stuurt hij sms’je naar moeder kankerpatëntje

Het verhaal van Bradley Lowery blijft de harten beroeren. Het zesjarige Engelse jongetje lijdt aan een terminale vorm van kanker en werd het afgelopen seizoen onder zijn hoede genomen door heel wat profvoetballers, waaronder ook Rode Duivel Romelu Lukaku. Maar de beste band kreeg hij met Jermaine Defoe, de spits van zijn favoriete team Sunderland. Defoe stuurt zelfs elke dag een berichtje naar de moeder van Lowery om naar hem te polsen, zo blijkt.

Het afgelopen voetbalseizoen zagen we ze tientallen keren passeren: foto’s van Bradley en profvoetballers uit de Premier League. Samen op het veld, in de spelersbus, een keertje zelfs zagen we hoe de kleuter op een ziekenhuisbed tegen zijn favoriete voetballer Jermaine Defoe aan in slaap was gevallen. De spits wist duidelijk niet goed hoe hij moest reageren, maar een verplicht nummertje zijn de bezoekjes allerminst: elke dag stuurt Defoe de moeder van Bradley een berichtje om te vragen hoe het met hem gaat.

“Elke dag stuurt ze me terug dat alles ok is, maar de waarheid is dat hij het moeilijk heeft”, aldus Defoe. “Toen ze pas op sociale media postte dat hij nog maar enkele weken te leven had en me dat doorstuurde, wist ik echt niet wat zeggen. Het was keihard. Ik kan niet beschrijven hoe ik me voelde.”

“Proberen er te zijn”

Defoe en Sunderland degradeerden dit seizoen naar de Engelse tweede klasse. “Maar mijn vriendschap met Bradley zet dat allemaal in perspectief. De dingen waarvan je ooit dacht dat ze zo belangrijk waren zijn niets in vergelijking met wat anderen meemaken. Waar ik kwaad om werd is niets vergeleken met wat hij meemaakt. Het enige wat ik kan doen is proberen er te zijn voor hem en zijn familie.”

Defoe vertoeft momenteel bij de Engelse nationale ploeg, maar beloofde daarna nog zoveel tijd als mogelijk met zijn kleine vriend door te brengen. “Hij was het hoogtepunt van mijn seizoen. Wat wij aan mekaars leven hebben toegevoegd is echt bijzonder. Ik voel me gezegend dat ik hem ken en zal hem nooit vergeten.”

Foto: Photo News

Ook Lukaku droeg de kleine Bradley al het veld op Foto: Photo News