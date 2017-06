Hoera, geen roamingkosten meer! Maar is dat wel zo positief?

Binnenkort betalen we ons niet langer blauw als we op vakantie in Europa een adres of wegbeschrijving opzoeken via roaming. Maar dat gemak heeft een keerzijde: de drempel wordt nog lager om tijdens de vakantie (werk)mails en social media te checken. “Het is een slecht signaal, want we zijn al zo verslaafd aan onze smartphone.”

Bereikbaar zijn in het buitenland is binnenkort geen kwestie meer van vloeken als de wifi in je hotel wat sputtert: als dure roamingtarieven ons niet tegenhouden, kunnen we zelfs op het strand of op uitstap mails blijven lezen en volgen wat onze vrienden thuis aan het doen zijn. “Natuurlijk zijn dure roamingkosten niet de oplossing, maar toch vind ik dit geen goed signaal”, zegt arts en stresscoach Luc Swinnen. “Nu al blijkt dat 33 procent van de mensen op vakantie berichten leest, mails checkt en zelfs werkdossiers opvolgt. Dat is nefast: het is bewezen dat je minstens veertien dagen vakantie nodig hebt om de batterijen op te laten. Die tablets en smartphones zijn moderne foltertuigen, ze veroorzaken overprikkeling en dat is één van de triggers voor een burnout. Smartphones zijn verslavend: telkens als we een signaal op die telefoon zien, krijgen we een shot dopamine. Ons brein is zo gebouwd dat we daaraan verslaafd geraken.”

"Stel grenzen aan je online gedrag"

Forence Pérès, mindfulnesstrainer en auteur van het boek ‘Digital Detox’, ziet ook de risico’s van de nog lagere drempel om voortdurend online te zijn. “Het is de nieuwe realiteit en daar zullen we mee moeten leren leven. We moeten een manier vinden om met de smartphone om te gaan, zodat we er niet het slachtoffer van worden. De smartphone neemt elke context weg: we gebruiken hetzelfde toestel privé en professioneel, er is geen begrenzing meer.”

Om opnieuw grenzen te stellen, introduceert Pérès het idee van ‘boxing’: bepaal voor jezelf in welke ‘box’ je zit. “Een voorbeeld: gebruik je het uurtje in de kantine tijdens de voetbaltraining van je kind om wat mails af te werken, dan zit je in je ‘werk box’. Daar is niets mis mee. Maar als je met je kind een dag in Plopsaland zit, ben je in je ‘family box’ en moet je geen mails gaan checken. Zo kan het ook gaan op vakantie: in het ideale scenario is je vakantie één grote ‘vakantiebox’ waarin je online niet aanwezig bent. Maar dat lukt niet voor iedereen: ik hoor van mensen dat ze meer rust vinden wanneer ze toch elke dag even hun mails kunnen bekijken. Maar ook daar moet je grenzen stellen: elke ochtend na het ontbijt bijvoorbeeld een half uurtje in je 'werk box' gaan, maar de rest van de dag geen mails meer bekijken. In de praktijk is het vaak niet ‘alles of niets’".

Gouden tip

Eén gouden tip heeft Pérès nog wel voor wie de smartphone meeneemt op vakantie: zet je pushnotficiaties uit, zodat je niet telkens geprikkeld wordt. “Als het voor je eigen gemoedsrust belangrijk is, stel dan je out of office in en zet een boodschap op Facebook dat je minder bereikbaar bent.” Swinnen laat zijn telefoon liever thuis als hij op vakantie gaat. “Ik kan nog begrijpen dat je hem gebruikt om foto’s te maken, maar moeten die dan echt onmiddellijk doorgestuurd worden naar iedereen? Je geniet niet van het moment én je stoort de mensen aan het thuisfront, want eerlijk: wie heeft er nu nood aan jouw vakantiefoto’s?”