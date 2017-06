Onwaarschijnlijk: twee boeven proberen Domino’s-filiaal te overvallen, maar ze zijn niet de enigen...

In het Nederlandse tv-programma ‘Opsporing Verzocht’ werden dinsdag beelden getoond van een bijzonder vreemde overval op een filiaal van de pizzaketen Domino’s Pizza. Een overvaller komt binnen met een vuurwapen en bedreigt het aanwezige personeel. Wat er vervolgens gebeurt, had de boef allerminst zien aankomen.

Twee ándere overvallers lopen ook het pizzarestaurant binnen. Eerst lijken het handlangers, maar al snel wordt duidelijk dat ze niets met de eerste overvaller te maken hebben. De twee geven de eerste overvaller een klap en vluchten met een geldsom.

Het aanwezige personeel beseft op dat moment niet dat de eerste overvaller nog aanwezig is en denkt dat de kust veilig is. Niets is minder waar: de eerste overvaller wil ook niet zonder buit vertrekken en maakt nog enkele persoonlijke spullen buit, waarna hij ook de benen neemt.