Zweedse hof toont nieuwe foto's van prinsje en prinsesje

Ter gelegenheid van de Zweedse nationale feestdag gaf het koninklijk hof enkele nieuwe staatsportretten vrij. Onder meer het vijftien maanden oude prinsje Oscar poseert samen met zijn zusje en kroonprinses Estelle (5), die een traditionele jurk draagt. Zij zal later haar moeder Victoria (39) opvolgen die momenteel eerste in lijn is om de troon van haar vader koning Gustav over te nemen. Ook zij poseerde voor de fotograaf in een strak, wit ensemble en haar haar in de kenmerkende dot en dat om haar veertigste verjaardag te vieren die er op 14 juli zit aan te komen.