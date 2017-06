Lesley-Ann Poppe kiest haar jurk: “Niemand mag twijfelen wie de bruid is”

Op 23 juni trouwen Lesley-Ann Poppe en Kevin Lebreton in Las Vegas en sinds dinsdag is bekend welke jurk de blondine zal dragen op haar grote dag. In een bijzondere aflevering van ‘Say Yes to the Dress’ op vrouwenzender TLC zei ze ‘ja’ tegen een de prinsessenjurk van haar dromen.

“Het was de laatste jurk die ik paste en je zag meteen dat iedereen overtuigd was. Ik heb niet lang getwijfeld”, zegt Lesley-Ann. “Je draait je om, kijkt in de spiegel en voelt de klik. Het is moeilijk uit te leggen, maar Randy (Fenoli, n.v.d.r.) zei me ook dat je meteen merkt wanneer het goed zit. Deze jurk zat perfect en benadrukt mijn sterke punten.”

Emotioneel

Lesley-Ann, die de creatie op haar grote dag zal combineren met een sluier die al generaties in haar familie zit, voegt eraan toe dat ze echt voor een typische bruidsjurk wilde gaan. “Niemand mag twijfelen wie de bruid is. Ik droom al van zo’n ontwerp sinds ik een klein meisje was”, vertelt ze. Droomjurk? Check. Droomman? Ook check. “Het is een grote stap en ik had niet gedacht dat het zo emotioneel ging zijn. Kevin is echt de man van mijn leven.”

Foto: Photo News

Niet in het bagageruim?

Er moeten nog enkele kleine aanpassingen aan de jurk worden gedaan en dan is Lesley-Ann er helemaal klaar voor. “Ik moet nog eens bellen wanneer ik kan langsgaan om te passen. Heel spannend allemaal, het huwelijk is al over twee weken. Ik zal ook eens polsen hoe ik mijn trouwjurk kan meenemen naar Las Vegas. Wellicht moet ze mee in de cabine, want er zit een hoepel in verwerkt. Ik wil niet riskeren dat die kraakt in de bagage, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat het allemaal vlot zal verlopen. Ik ben niet de eerste vrouw die in het buitenland trouwt”, lacht Lesley-Ann.