OVERZICHT. Zoveel verkeersongevallen gebeuren er in uw gemeente

Vorig jaar vielen er 637 dodelijke slachtoffers door verkeersongevallen op de Belgische wegen. Dat is een daling met 13 procent tegenover 2015. Dat blijkt uit de meest recente gegevens van de algemene directie Statistiek van de federale overheidsdienst Economie.

In totaal werden vorig jaar in ons land 40.096 verkeersongevallen met gewonden geregistreerd. Daarbij vielen in totaal 51.827 slachtoffers: 47.087 lichtgewonden en 4.103 zwaargewonden. 637 personen waren op slag dood of kwamen om het leven binnen de 30 dagen na het ongeval.

Daling in 300 gemeenten



Ten opzichte van 2015 daalde het aantal ongevallen in meer dan 300 Belgische gemeenten. Hasselt en Seraing (elk -40 ongevallen) lieten de sterkste daling optekenen. Antwerpen scoorde op dat vlak het slechts. Er gebeurden 217 meer ongevallen (+9,5%) dan in een jaar voordien.

De Scheldestad staat met 14 dodelijke slachtoffers ook op de tweede plaats wat betreft het aantal verkeersdoden. Enkel in Bergen (15) vielen er meer verkeersdoden te betreuren. Ook Gent (11 dodelijke slachtoffers), Charleroi (11) en Doornik (7) scoren slecht.

Op onderstaande kaart kan u zien hoe het aantal ongevallen per gemeente evolueert.

In rode gemeenten is er een stijging, in groene een daling.

Klik op een gemeente voor de gedetailleerde cijfers.

Meeste dodelijke slachtoffers tussen 15 en 29 jaar

De sterkste daling van het aantal verkeersslachtoffers tekent zich af bij personen van 75 jaar en ouder en bij de personen jonger dan 30 jaar. De leeftijdscategorie van 15 tot 29 jaar blijft wel het vaakst getroffen door verkeersongevallen met 160 dodelijke slachtoffers.

De laatste 10 jaar bedraagt de daling van het aantal doden op de weg gemiddeld jaarlijks 5 procent, maar bij de jongeren is die daling sterkter: gemiddeld 8 procent.

De helft van de verkeersdoden is bestuurder of passagier van een personenwagen. Motorrijders (motor- en bromfietsen), voetgangers en fietsers vertegenwoordigen respectievelijk 14 procent, 12 procent en 11 procent van de verkeersdoden.

Het soort ongeval verschilt sterk volgens het voertuig dat wordt gebruikt door het slachtoffer. Zo werd meer dan de helft van de fietsers langs de zijkant aangereden. Dat soort botsing is ook de belangrijkste doodsoorzaak bij motorrijders en veroorzaakt een derde van de slachtoffers. De bestuurders of de passagiers van een personenwagen komen voornamelijk om het leven door een botsing tegen een obstakel naast de rijweg.