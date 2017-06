Ken jij ‘Matilda’ nog? Zo ziet ze er nu uit

De toen negenjarige Mara Wilson kroop in 1996 in de huid van boekenwurm Matilda, naar het gelijknamige boek van Roald Dahl. Vandaag is 29 en heeft ze het acteren de rug toegekeerd. Maar hoe ziet het schattige meisje van toen er nu uit?

Na rollen in onder meer 'Mrs. Doubtfire' and 'Miracle On 34th Street', werd Mara Wilson met 'Matilda' een kindsterretje van jewelste. Ze verdween echter nog voor haar pubertijd van het grote scherm en studeerde uiteindelijk af aan de University's Tisch School of the Arts in New York. Ze bracht eind 2016 met 'Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame' zelfs een boek uit over haar vroegere leven in de schijnwerpers. Even dol op literatuur dus, net zoals Matilda.

Vandaag lijkt ze nog steeds op dat kleine meisje, al heeft ze haar haren donker geverfd en is ze niet langer 'cute'. Niet dat ze dat erg vindt, want ze vond het ook twintig jaar geleden al vervelend om altijd als het schattige meisje getypecast te worden. "Toen ik jong en schattig was, voelde het alsof ik tot die termen werd gereduceerd. Het voelde alsof ik er geen controle over had", zei ze daar ooit over in een Australische talkshow.

