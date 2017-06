Wie is de mysterieuze beller die tientallen Vlamingen lastigvalt?

Meerdere Vlamingen werden de afgelopen weken opgebeld door een anoniem nummer. De beller hangt meteen op als de persoon aan de andere kant van de lijn opneemt. Tientallen mensen hebben al officieel klacht ingediend bij de ombudsdienst voor telecommunicatie. Daar hebben ze een vermoeden wie de mysterieuze beller is, al zijn ze dat niet 100% zeker.

“We vermoeden dat callcenter Sky de afzender is. Dit op basis van een 30- tot 40-tal klachten die we binnengekregen hebben. Maar dat is nog niet officieel,” aldus ombudsman Luc Tuerlinckx van de dienst telecommunicatie. De ombudsdienst heeft het callcenter in kwestie ondertussen een brief gestuurd om hen hiervan op de hoogte te brengen.

“Het is goed mogelijk dat het om een technische fout gaat bij Sky. Callcenters laten namelijk een programma automatisch bellen. Als er geen medewerker aanwezig is om de oproep te doen, wordt er echter ingehaakt,” verduidelijkt Tuerlinckx.

Dagelijks klachten over kwaadwillige telefoontjes

Ombudsman Tuerlinckx laat ook nog weten dat de ombudsdienst dagelijks klachten binnen krijgt over kwaadwillige oproepen. “Dat gaat van mensen die ophangen tot hijgtelefoons, stalking en doodsbedreigingen. We hopen dat de verplichte registratie van prepaidkaarten het aantal kwaadwillige telefoontjes drastisch zal laten dalen. Mensen zullen hierdoor namelijk niet meer zo makkelijk anoniem kunnen bellen.”

Wat moet je doen als je zo’n telefoontje krijgt?

Tuerlinckx legt uit wat je moet doen als je het slachtoffer bent van een kwaadwillige oproep. “Je kan rechtstreeks naar onze ombudsdienst bellen via het nummer 02 223 09 09. Wij kunnen vervolgens achterhalen wie de beller is. Maar veel mensen bellen in zo’n geval meteen naar de politie om klacht in te dienen.”