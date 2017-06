"Mooie benen?" Mamablogster toont waarheid die achter haar foto schuilt

De Britse Sarah Turner deelt via haar Instagrampagina The Unmumsy Mum regelmatig foto's van haar en haar gezinnetje. Toen ze een vakantiefoto postte in zomershortje met haar twee zonen, kreeg ze heel wat complimenten omdat haar benen er zo mooi en slank uitzagen. In realiteit heeft ze echter last van cellulitis en ook daar wou ze met haar volgers eerlijk over zijn.

"Wat een prachtige benen heb je op die foto." Het is maar een van de vele complimenten die Sarah Turner kreeg op een foto die ze op Instagram had gedeeld waarop ze te zien is in een jeansshortje en aan de zijde van haar twee zonen terwijl ze een vakantie doorbrengen in Valencia. Hoewel ze blij was met de vele lieve woordjes, kon de mamablogster het toch niet laten om aan te tonen dat haar benen er in realiteit heel wat anders uitzien en dat ook zij door cellulitis wordt geplaagd.

"Het is ongelofelijk lief dat jullie me allemaal vertellen dat ik zo'n mooie benen heb, maar vergeet niet dat die vierkantjes van Instagram slechts een selectieve en bewerkte versie van de realiteit zijn. Dit is een foto van mijn been in exact dezelfde short. Ik heb een filter gebruikt, maar ik denk dat zelfs Valencia dit niet 'instaperfect' kan maken", klinkt het in het bijschrift.

Also, it's awfully kind of you all to tell me I have lovely legs (thank you!) but please remember these Instagram squares are a selectively (usually favourably) edited version of reality. This is the leg shot in those exact same denim shorts that I sent my pals the day we left. I've just put a filter on it but I don't think even Valencia can make this Instaperfect ??#cellulitefordays #differentangledifferentstory Een bericht gedeeld door The Unmumsy Mum (@theunmumsymum) op 3 Jun 2017 om 1:34 PDT