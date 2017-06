Amerikaanse president Donald Trump benoemt Christopher A. Wray tot nieuwe FBI-directeur

De Amerikaanse president Donald Trump zal Christopher A. Wray tot nieuwe directeur van de federale recherche benoemen, zo heeft het Amerikaanse staatshoofd woensdag getwitterd.

Advocaat Christopher A. Wray moet aldus de opvolger worden van James Comey die onlangs door Trump is ontslagen. Comey leidde het onderzoek naar mogelijke banden tussen de campagne-Trump en Rusland.

Trump zei dat zijn kandidaat “onberispelijke referenties” heeft.

Wie is Christopher Wray?

Wray (1967) werd in 2003 door de toenmalige president George Bush benoemd tot viceminister van Justitie, bevoegd voor de Strafrechtelijke Afdeling. De advocaat bleef daar tot 2005. Nadien keerde hij naar de privé-sector terug.

Hij is verbonden aan het advocatenkantoor King and Spalding.Wray was advocaat van gouverneur Chris Christie van New Jersey - een bondgenoot van Trump - in het Bridgegate-schandaal.

De Senaat moet de benoeming nog met een gewone meerderheid goedkeuren.