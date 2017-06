Franse vrouw (67) dreigt uit haar huis gezet te worden... Omdat ze duiven voederde

Een oud vrouwtje uit Sète, Frankrijk,riskeert op straat terecht te komen door haar medebewoners. Ze willen de 67-jarige vrouw uit het huis zetten, omdat ze al jaren duiven voedert uit haar raam. Een steuncomité probeert haar nu te helpen.

De hele historie begon in 2013. De mede-eigenaars van het gebouw besloten om Marie Di Frenza (67) voor de rechter te slepen. Volgens de andere bewoners zorgde de vrouw, omdat ze vogels eten gaf vanuit haar raam, voor veel schade aan het gebouw, maar ook voor veel lawaai. Dat eerste proces won Di Frenza, maar het beroep in 2015 verloor ze. De oude vrouw had tot 31 mei 2017 om haar woning te verlaten.

“Ik heb sinds het eerste proces geen enkele vogel nog eten gegeven”, zegt Di Frenza, die besloot om het beroep aan te vechten. Ze bleef gewoon in haar woning en riskeert er nu uitgezet te worden, maar ze krijgt nu hulp van een steuncomité dat de uitzetting tegenhoudt. Het groepje van een 30-tal personen bestaat vooral uit vrienden. Zij komen dagelijks langs bij Di Frenza, voor moest er ooit een deurwaarder aankloppen.

De syndicus van het gebouw is woedend. “Volgens mij zijn de duiven maar een voorwendsel om haar uit het huis te krijgen. Een rechter zou hier eens moeten komen kijken”, zegt hij. “De tegenstand heeft valse bewijzen gegeven. Foto’s van plassen en vuiligheid die helemaal niets met de uitwerpselen van vogels hebben te maken.” En ook de advocaat van Di Frenza houdt vol dat zijn cliënt het slachtoffer is van leugens en foute beschuldigingen.