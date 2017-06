De rechtszaak die de VS in de ban houdt: moet Michelle naar de cel omdat ze haar vriend tot wanhoopsdaad dreef?

“Je blijft maar zeggen dat je zelfmoord gaat plegen, maar je doet het nooit. Ik wil zeker zijn dat het vanavond echt is.” Die woorden stuurde Michelle Carter destijds naar haar achttienjarige vriendje Conrad Roy. Enkele dagen later werd hij dood aangetroffen. Nu - drie jaar na de feiten - staat de twintigjarige jongedame uit de Amerikaanse staat Massachusetts terecht voor haar aandeel in zijn dood. Moet ze naar de gevangenis omdat ze hem tot zijn wanhoopsdaad dreef?

Michelle en Conrad hadden in 2012 een relatie, die voornamelijk via het internet verliep. De twee zouden elkaar slechts enkele keren ontmoet hebben in de twee jaar voor zijn dood.

En die periode was op z’n minst turbulent te noemen. Conrad was al vaker depressief geweest en had in het verleden al geprobeerd om zelfmoord te plegen. Met Michelle kon hij daarover praten. Althans, in het begin van hun relatie.

Michelle: “Je zou er goed aan doen om een psychiater op te zoeken. Ik weet dat je denkt van niet, maar als je het een kans geeft, kan het je leven redden.”

Michelle: “Ik hoop zelfs een beetje dat je een poging onderneemt zodat je zeker hulp zult krijgen.”

Conrad: “Het helpt niet. Geloof me.”

Michelle: “Wat ga je dan doen? Blijven praten, niets ondernemen en elke dag zeggen dat je dood wilt? Of ga je proberen om beter te worden?”

Conrad: “Ik kan niet beter worden. Ik heb mijn beslissing al genomen.”

Opdringerig

In de weken en dagen voor zijn dood begon haar toon echter te veranderen. Ze begon samen met hem na te denken over manieren waarop hij zijn leven kon beëindigen. Uit sms’en van 2014 blijkt dat Michelle de zelfmoordgedachten van haar vriendje beu was en dat ze wou dat hij er mee doorging.

Michelle: “Je zegt altijd dat je het gaat doen, maar je doet het nooit. Ik wil gewoon zeker zijn dat het vanavond echt zal gebeuren.”

Michelle: “Je kan het niet blijven uitstellen. Dat doe je altijd.”

Michelle: “Je zal eindelijk gelukkig zijn in de hemel. Geen pijn meer. Het is oké om bang te zijn. Dat is normaal. Ik bedoel... je gaat bijna sterven hé.”

Foto: AP

Zelfs wanneer Conrad over andere dingen wilde praten, bleek Michelle heel opdringerig te zijn.

Conrad: “Hoe was je dag?”

Michelle: “Wanneer ga je het doen?”

Conrad: “Ik heb een goeie dag gehad”

Michelle: “Echt?”

Conrad: “Ja”

Michelle: “Geweldig. Wat heb je gedaan?”

Conrad: “Ik heb even gewerkt en daarna heb ik wat dingen opgezocht.”

Michelle: “Wanneer ga je het doen? Stop met de vraag te ontwijken!”

Uit de berichten - die de politie kon bemachtigen - werd duidelijk dat Conrad zijn twijfels had en bang was. Wat als het niet lukte? Wat als hij de rest van zijn leven gehandicapt zou zijn? Hoe zou zijn familie omgaan met het verlies?

Maar Michelle had haar antwoorden klaar. Hij zou haar engel worden in de hemel. Als hij de richtlijnen volgde die hij online gevonden had, zou het zeker lukken.

“Ik had hem kunnen tegenhouden”

Op de dag van zijn dood - 12 juli 2014 - wisselden Michelle en Conrad ’s ochtends vroeg nog honderden berichten uit.

Michelle: “Je mag er niet over nadenken. Je moet het gewoon doen.”

Conrad: “Ik ga het wel doen. Ik weet echt niet waar ik op wacht. Alles ligt klaar.”

Zij maakte zich zorgen dat hij er niet mee zou doorgaan omdat de zon al aan het opkomen was. Daarom stelde ze hem voor om naar een afgelegen parking te gaan.

Foto: AP

Diezelfde ochtend ging hij door met het plan. De minuten en seconden voor zijn dood bleven ze sms’en met elkaar. Nadien zei Michelle aan een vriendin: “Ik ben blij dat onze laatste woorden “ik zie je graag” waren.”

Maar enkele maanden na zijn dood vertelde ze aan haar vriendin Samantha “dat ze hem had kunnen tegenhouden.”

Rechtszaak

En dat is ook wat de familie van Conrad vindt. De aanklagers in Massachusetts geloven dat Michelle haar vriendje aanzette om zelfmoord te plegen. Sinds maandag staat ze terecht voor de rechtbank en wordt ze officieel beschuldigd van doodslag.

Haar advocaat pleit echter dat Conrad zichzelf al langer van het leven wou beroven. “Het was zijn idee om uit het leven te stappen. Het was niet Michelle haar idee. Dit was een zelfdoding, een trieste en tragische zelfdoding. Maar geen moord”, klonk het.

Michelle Carter staat terecht voor een jeugdrechtbank zonder jury. Jeugdrechter Lawrence Moniz zal beslissen over het verdict.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.